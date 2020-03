Medicii din Anglia refuza sa revina la munca daca familiile nu primesc despagubiri in caz de deces

Ziare.

In Marea Britanie, sute de doctori pensionati refuza sa revina la munca, iar altii aflati deja in serviciu nu vor sa lucreze ture mai lungi de teama ca familiile lor nu vor fi despagubite cum trebuie in cazul in care mor in timp ce isi fac meseria.In mod normal, compensatiile echivaleaza cu salariul pe doi ani, dar multe cadre medicale nu au parte de aceasta asigurare.Un jurnalist britanic a atras atentia ca numarul testelor nu se apropie de tinta de 10.000 pe zi, stabilita de Guvern. Sambata, de exemplu, au fost efectuate doar 6.961 de analize.In ultimele 24 de ore, alti 209 britanici au fost ucisi de coronavirus, ceea ce duce numarul total al deceselor la 1.228. Pana acum, 19.522 de oameni din Regatul Unit au iesit pozitiv la testele pentu infectia cu Sars-Cov-2.