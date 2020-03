Medicii din Italia fac triaje la sange: Tinerii au prioritate, pentru ca au cele mai mari sanse de supravietuire

Ziare.

In timp ce numarul celor infectati continua sa creasca - peste 7.900, dintre care mai mult de 70% in Lombardia - spitalele se lupta sa suplimenteze numarul de paturi disponibile in sectiile de terapie intensiva.Unele au inchis sectii intregi pentru a le dedica cazurilor severe de coronavirus. Altele au transformat sali de operatii in sectii de terapie intensiva. Medicii lucreaza in schimburi epuizante pentru a le tine locul colegilor care se imbolnavesc, noteaza Politico.Fara un semn clar despre cand va fi atins varful epidemiei, medici si anestezisti sunt chemati sa faca alegeri tot mai dificile in legatura cu pacientii care primesc acces la paturi si aparate de ventilatie atunci cand acestea nu sunt in numar suficient pentru toate cazurile."Este o realitate ca va trebui sa alegem (pe cine sa tratam), iar aceasta alegere va fi incredintata operatorilor individuali de pe teren, care se pot gasi in situatia de a avea probleme etice", afirma un medic ce lucreaza intr-unul din cele mai mari spitale din Milano.Lombardia are in jur de 900 de paturi disponibile pentru pacientii care necesita terapie intensiva, dar in unele provincii, in special in Bergamo, Lodi si Pavia, spitalele sunt "aproape de saturatie", explica medicul.Deocamdata, consemnul este acesta: pastrati resursele pentru acei pacienti care au cele mai mari sanse de supravietuire. Aceasta inseamna"Nu vrem sa discriminam", afirma Luigi Riccioni, anestezist si seful comisiei de etica a SIIARTI (Societatea italiana de anestezie), co-autor al noilor recomandari privind prioritizarea tratarii cazurilor de coronavirus in spitale."Suntem constienti ca trupul unui pacient extrem de fragil este incapabil sa tolereze anumite tratamente prin comparatie cu cel al unei persoane sanatoase", spune el.Riccioni afirma ca, prin emiterea recomandarilor, vrea sa se asigure ca doctorii si personalul medical nu sunt lasati singuri "in fata unei alegeri etice atat de dificile". "Multi colegi se tem de o crestere ametitoare a epidemiei", adauga el.Presiunea asupra medicilor este extrem de ridicata, multi simtindu-se din ce in ce mai stresati, spune Giulio Gallera, consilier regional in Lombardia, relatand ca a vazut medici in lacrimi din cauza situatiei dramatice din spitalele lor.Acestia se tem ca nu vor putea oferi tuturor ingrijirile de care au nevoie, intrucat solicitarile depasesc resursele, afirma el.Intr-un interviu devenit viral dupa ce a fost publicat luni in Corriere della Sera, Christian Salaroli, anestezist la un spital din Bergamo, a relatat scene de triaj desprinse parca din vreme de razboi, in care pacienti varstnici au trebuit sa fie lasati deoparte: "Alegerea este facuta intr-o camera de urgente folosita pentru evenimente de masa, in care intra doar pacientii cu COVID-19.".Principiul "primul sosit, primul servit" a fost abandonat, explica si Mario Riccio, anestezist intr-un spital din Cremona.Decizia de duminica a Guvernului de a plasa in carantina regiuni din nordul tarii , printre care si Lombardia, a fost o masura binevenita pentru practicienii din Sanatate care incearca sa tina pasul cu inmultirea rapida a numarului de cazuri.Luni seara, prim-ministrul Giuseppe Conte a anuntat extinderea carantinei la nivelul intregii tari. Dar, intr-o tara in care politica de sanatate se afla in mana autoritatilor regionale, unii spun ca Guvernul ar fi trebuit sa actioneze mai rapid si mai hotarat pentru a se asigura ca toate regiunile sunt pe aceeasi lungime de unda."Aveam nevoie de mesaje mai clare si de un text mai putin ambiguu", a fost de parere Gallero intr-un interviu pentru canalul La7, referindu-se la decretul semnat duminica.Expertii medicali se pregatesc acum pentru sosirea virusului in sudul Italiei, unde pana acum au fost recenzate mai putin de 300 de cazuri, spune Giuseppe Sofi, anestezist la spitalul Policlinico din Milano.Regiunile din nordul si centrul Italiei nu sunt doar cele mai bogate din tara (produc 40% din PIB), dar au si cele mai bune sisteme medicale."In sud, am risca o catastrofa", avertizeaza Sofi.