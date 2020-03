Medicii se revolta: Este crima cu premeditare sa ne trimiteti infectati in spitale. Se minte foarte mult, ca la Colectiv

Medic Spitalul de Arsi : Am simtit frica mortii. Se minte foarte mult, ca la Colectiv

Propunerea ca personalul medical sa mearga infectat cu virusul Sars-Cov-2 la spital este considerata o "crima" de catre cei care imbraca halatele albe, deoarece personalul medical risca sa faca forme grave de COVID-19, din cauza incarcaturii virale ridicate din spitale.Pericolul exista peste tot, insa cei mai expusi sunt cei din sectiile de ATI, ORL sau oftamologie, care trebuie sa se apropie de gura pacientilor si de cei din chirurgie."Nu ai cum sa pui un medic, este inacceptabil, este crima cu premeditare. Practic il trimiti sa vezi cum reactioneaza. Ca daca nu il omoara COVID-ul, poate are o sansa si face forma usoara si medie, dar daca tu il trimiti in continuare, cu siguranta il va omori suprainfectia", a declarat, pentru Mediafax, Laura Zarafin, medic ATI la Spitalul Colentina.Medicul explica de ce riscul pe care il au cadrele medicale este cu atat mai mare la sectiile de terapie intensiva."Tu daca esti infectat chiar daca esti asiptomatic, ai imunitatea scazuta in momentul respectiv. (...) Dar daca tu ai imunitatea scazuta si stai intr-un mediu in care incarcatura virala este maxima. Va dati seama ca la terapie intensiva ajung cei mai grav pacienti. Si sunt toti unul langa altul, cum suntem noi de exemplu spital COVID", a mai spus doctorul.De aceeasi parere este si un chirurg care spune ca dovezile stiintifice despre COVID-19 sunt inca incipiente, dar statisticile spun clar ca pericolul este imens pentru personalul sanitar."Statistic s-a vazut ca acele cadre medicale care au lucrat, daca au facut boala, au facut forme mai grave", a explicat dr. Bogdan Tanase, medic chirurg la Institutul Oncologic Bucuresti.Atunci cand se vorbeste despre incarcatura virala din spitalele romanesti, care duce in multe cazuri la infectiile nosocomiale, trebuie spus ca acestea exista in toate spitalele din lume. Insa, asa cum s-a vazut, odata cu tragedia de la Colectiv , Romania sta mai prost decat alte tari."La noi, dupa cum stiti, asta e mai mult o regula decat o exceptie", a mai spus chirurgul.De altfel, cadrele medicale spun ca nu doar ele sunt in pericol, ci si pacientii pe care ii trateaza.Pe de alta parte, medicul Camelia Roiu, de la Spitalul de Arsi din Capitala, care a cerut insistent ca un pacient din Suceava sa fie testat pentru COVID-19, este acelasi doctor care a avut curajul sa faca publice imagini cu un pacient ale carui rani erau pline de viermi. Ea spune ca medicii se simt acum abandonati.Medicul anestezist Camelia Roiu, de la Spitalul de Arsi din Bucuresti, este izolata la domiciliu de opt zile si povesteste, pentru Mediafax, ca a simtit frica mortii, iar medicii cu care tine legatura au sentimentul ca sunt abandonati de autoritati . Ea povesteste cum a depistat primul pacient infectat cu noup COVID -19 care a intrat in unitatea sanitara. Primul contact cu pacientul l-a avut in garda de duminica, 22 martie, caz in care dr. Roiu s-a incapatanat sa faca totul pentru a-si feri colegii de imbolnavire."La pranz am aflat despre ce se intampla la Suceava, cum directorul medical obliga doctorii infectati sa lucreze. (...) M-am dus la directorul medical, i-am spus ca avem un pacient din Suceava, unde este un focar de infectie si ca trebuie testat, dansul nu a fost foarte convins de oportunitatea testarii, moment in care a aparut managerul spitalului care a considerat ca pacientul trebuie testat si ca trebuie sa vorbim la Matei Bals", povesteste dr. Roiu.Desi traseul a fost anevoios, medicul anestezist nu a renuntat."Seful de sectie mi-a spus ca DSP-ul nu vrea sa testeze pacientul pentru ca nu intra in protocoale, ca nu este simptomatic, dar ca, un coleg de-al meu, folsoindu-si relatiile personale, a vorbit cu doctorii infectionisti de la Matei Bals si ca ei ne vor ajuta ca sa testam acest pacient", mai spune medicul.Asa a fost testat primul pacient cu noul COVID-19 care a intrat in spitalul din Capitala. Din fericire, niciun medic din spital nu a luat infectia. Medicul Camelia Roiu este acum acasa, in izolare, de opt zile, la fel ca si alte 36 de cadre medicale care au intrat in contact cu pacientul."Am simtit frica, frica mortii care iti bate la usa s tu nu ai cum sa te aperi (...) Am avut un mare noroc ca am fost testati", explica dr. Camelia Roiu.Dr. Roiu a mai spus ca in randul medicilor cu care tine legatura este foarte multa nesiguranta, incertitudine si sentimentul de abandon, iar medicii sunt revoltati si ingroziti de discursurile "somitatilor" care apar la televizor."Se minte foarte mult, ca si la Colectiv, cum s-a mintit de zeci de ani cum iar avem de toate, cum iarasi suntem in control, cand, de fapt, spitalele sunt total nepregatite", spune medicul anestezist.Dr. Camelia Roiu este medicul care a avut curajul sa ofere imaginile cu ranile pline de viermi ale unui pacient internat in spital, in urma cu cativa ani. Este medicul care si-a riscat locul de munca pentru ca nu a suportat nedreptatea si a a avut curajul sa vorbeasca despre lipsurile si neregulile din spitale la scurt timp de la tragedia de la Colectiv.