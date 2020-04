Medicii trimisi in Italia s-au intors acasa. Orban ii felicita ca au "transmis o imagine extrem de frumoasa despre Romania" (Video)

Ziare.

Acestia s-au intors cu o aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene.La sosirea pe aeroport, cadrele medicale au fost asteptate de premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Apararii Nicolae Ciuca si secretarul de stat in MAI Raed Arafat si ambasadorul Italiei in Romania, care a adresat cateva cuvinte de multumire. "Spunem bine 'ati venit inapoi' trupelor noastre. Luptam in acelasi razboi, nu e vorba de o strada cu sens unic este un cerc si trebuie sa ne ajutam reciproc" a spus el.Si premierul Ludovic Orban le-a multumit medicilor si i-a felicitat pentru faptul ca s-au oferit voluntar."Am tinut in mod special sa fiu prezent la revenirea in tara a formidabilei echipe care in mod voluntar a lucrat in Italia 17 zile si prin solidaritate a fost alaturi de cadrele medicale din Italia si de pacientii italieni in batalia contra COVID-19.Le transmit respectul, apreciearea mea si le multumesc enorm ca au transmis o imagine extrem de frumoasa despre Romania. Ii felicit pentru tot ceea ce au facut in misiunea lor umanitara si le doresc succes in cariera", a spus premieru.Unul dintre medicii a transmis ca intreaga echipa medicala a facut cu succes fata misiunii."Revenim dupa 18 zile de activitate medicala in spijinul colegilor italieni. Toata echipa medicala a facut fata cu succes. A reusit sa transmita un plus de incredere atat cetatenilor Romaniei, cat si cetatenilor statelor membre ale UE. Impreuna intotdeauna putem fi mai buni. Va multumim", a transmis unul dintre medicii care s-au intors din Italia.Pilotul care i-a adus pe medici in tara a punctat ca "suntem mandri de ei, de misiunea sfanta".In aeronava s-au aflat si echipamentele donate de Papa Francisc pentru pacientii din Suceava, si anume ventilatoare pulmonare, masti FFP2 si masti sanitare."Transmit gratitudinea noastra fata de ajutorul acordat de Papa, un ajutor constand in ventilatoare, ii multumesc din partea Guvernului Romaniei pentru gestul caritabil pe care l-a facut", a punctat Orban.Vezi si Mesajul emotionant al medicilor si asistentilor medicali romani trimisi in Italia (Video)