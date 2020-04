Medicul constantean mort de coronavirus fusese de doua ori testat negativ

LIVE

Primul test pentru coronavirus a fost efectuat in data de 12 martie, potrivit conducerii Spitalului Judetean Constanta, si a fost negativ."Medicul a activat in cadrul sectiei Medicina Interna II. In cadrul anchetelor epidemiologice din aceasta sectie, medicul a efectuat doua teste PCR, ambele fiind cu rezultate negative. Primul test a fost recoltat pe 12 martie, fiind considerat contact al primului caz Covid din SCJU (asistentul sef din sectia Medicala II). Rezultatul a fost negativ dar, potrivit normelor in vigoare, medicul a stat in izolare 14 zile", comunica institutia.Ulterior, in 27 martie, medicului i-a fost recoltat un nou test PCR, rezultatul fiind din nou negativ. In 31 martie, medicul si-a dat demisia din unitatea medicala, iar pe 6 aprilie a fost ultima sa zi de munca.Pe data de 7 aprilie, a debutat simptomatologia COVID 19, iar in data de 8 aprilie, el fost internat in Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta, acolo unde a si fost confirmat pozitiv in aceeasi zi.In 11 aprilie, dupa ce starea sa de sanatate s-a agravat, a fost transferat la Institutul National de Boli Infectioase Matei Bals unde a decedat in data de 21 aprilie.In judetul Constanta au fost confirmate pana in prezent 213 cazuri de coronavirus.