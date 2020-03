Medicul din Iasi cu coronavirus a trecut prin spital, desi colegii ii cerusera sa ramana in izolare. Care au fost urmarile

LIVE

Potrivit unui comunicat al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi, ancheta epidemiologica a aratat ca medicul de la Institutul Regional de Oncologie (IRO) a fost vazut pe camerele de supraveghere ale spitalului, unde ar fi intrat timp de circa 40 de minute, dupa ce s-a intors din Franta, insa inainte de a fi confirmat ca fiind infectat cu coronavirus.Renumitul medic si profesor a fost surprins de camerele de luat vederi ale Institutului Regional de Oncologie stand de vorba cu noua cadre medicale, insa fara a se apropia de acestea."Ancheta epidemiologica desfasurata in cazul medicului angajat la Institutul Regional de Oncologie, confirmat cu COVID-19 pe data de 16 martie, potrivit informatiilor si imaginilor de pe camerele de supraveghere, acesta a fost prezent in spital pe data de 12 martie, in intervalul orar 07,15 - 07,57. Date preliminare din cadrul anchetei releva faptul ca pe toata perioada in care medicul a stat in spital nu a intrat in contact direct cu cele 9 persoane cu care acesta a interactionat.Discutiile au avut o durata de aproximativ doua minute cu opt dintre cei noua contacti, distanta intre persoane a fost mai mare de 1,5 metri, toate persoanele purtau masti, ceea ce inseamna ca nu se incadreaza in definitia de caz a contactului direct. Un singur cadru medical a fost testat pentru depistarea virusului, avand in vedere ca discutia purtata cu medicul depistat cu noul coronavirus a durat aproximativ 5 minute. Conform ultimelor informatii, testul pentru depistarea COVID-19 este negativ, iar cele opt persoane sunt izolate la domiciliu pentru a se elimina orice factor de risc epidemiologic", se mentioneaza in comunicatul DSP Iasi.Managerul Institutului Regional de Oncologie din Iasi, Mirela Grosu, declara in urma cu doua zile ca medicul, care este seful Clinicii de Oncologie din cadrul institutului, a fost in cursul saptamanii trecute in Franta impreuna cu sotia sa, seful Clinicii de Oncologie la Spitalul de Pediatrie Sf Maria din Iasi, in scopuri personale.La intoarcere, managerul IRO i-a recomandat medicului sa lucreze de acasa, desi in perioada vizitei acestora Franta nu se afla in zona galbena sau rosie de risc, acelasi sfat fiind dat si de epidemiologul unitatii sanitare. El ar fi vrut sa revina luni la munca, dar epidemiologul spitalului l-a pus sa faca mai intai testarea pentru coronavirus, rezultatul fiind pozitiv.Sotia acestuia, care este sefa Sectiei de Oncologie din cadrul Spitalului de Pediatrie "Sf Maria" din Iasi, a fost luni la munca, insa pentru putin timp, si inainte de a afla ca sotul sau este confirmat pozitiv.