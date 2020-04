Meritocratia. Sansa noastra de revenire

Competitia regionala

Radu Delicote este analist si consultant. Pasionat de marketing politic, a lucrat in campanii locale, nationale si internationale. In prezent este Head of Strategy in cadrul Smart Link Communication.

Desigur, vedem foarte multe indemnuri datatoare de speranta: "Stati acasa, doar asa ne vom putea relua viata de dinainte cat mai repede cu putinta".Da, este crucial sa stam in casa, sa ne ferim de pericolul invizibil, sa respectam recomandarile autoritatilor. Nu, in mod sigur viata "de dinainte" nu va mai semana 100% cu viata de dupa. Sa le luam pe rand.Criza economica este aici. Este acesta un factor de ingrijorare? Da. Poate fi ea depasita? Cu siguranta, da. Exista vreo sansa reala de revenire rapida? Nu.Dupa ce va trece aceasta pandemie, va incepe o lupta de influenta, la nivelul parteneriatelor strategice intre tari in diverse domenii de importanta economica sau industriala.Practic, vom asista la o politica a intoarcerii catre sine si catre vecini. Daca Romania asteapta bunavointa din partea altor jucatori regionali, inseamna ca suferim de un ilustru sindrom Stockholm politic.Este nevoie de o campanie regionala de sarm, in care Romania sa fie un far calauzitor pentru vecinii sai, poate chiar un model de bune practici economice si industriale si sa coaguleze o echipa de jucatori, aliati, care trag in aceeasi directie: rezilienta economica.Inca exista si vor mai fi pe piata. Spre deosebire de 2008/2009, bani sunt. Cu toate acestea, vor deveni mult mai scumpi, mult mai greu accesibili. Aici este, de fapt, unul din specificurile acestei crize economice pe care toti analistii si expertii au prevazut-o. Dupa ce va trece aceasta pandemie, va incepe o lupta acuta pentru resurse.Daca Romania asteapta mana intinsa din partea altor tari mai mult sau mai putin prietene, inseamna ca vom pierde enorm. Este obligatoriu sa ne miscam repede, articulat si eficient, sa valorificam cat mai bine resursele proprii. Marea Neagra este un exemplu elocvent, in acest sens.Imaginati-va ca traim o revolutie industriala fortata in care, peste noapte, toti caii au fost inlocuiti cu motorul cu aburi. In mod evident, aceasta schimbare afecteaza obiceiuri, afecteaza indivizi, afecteaza destine. Desi multa lume nutreste la "viata de dinainte", lucrurile nu vor mai sta la fel ca "inainte". Societatea s-a schimbat deja, obiceiurile de consum la fel si daca vedem ca cele mai afectate tari ale Uniunii sunt tarile cu cei mai multi romani (Italia si Spania), putem sa ne conturam o imagine clara asupra schimbarilor care planeaza la nivel de societate romaneasca in viitorul foarte apropiat.Dupa ce trece aceasta pandemie, vom asista la o repornire (graduala sau accelerata) sociala. Cu toate acestea, o parte din mentalitati s-au schimbat deja, numeroase obiceiuri la fel, iar cei care nu se pot adapta noii realitati vor avea cel mai mult de suferit. Reintegrarea sociala va trebui sa fie cuvant de ordine.Printr-o regandire din temelii a valorilor, cu accent pe meritocratie. Desigur, incepand cu mediul politic, care va trebui sa isi asume rolul de scanteie a schimbarii. Mai mult focus pe "ce poti sa faci" decat pe "cine cunosti". Mai mult accent pe "capacitate de munca" decat pe "experienta". Romania are nevoie de un restart solid si bine inchegat, o "Renastere" care nu poate sa vina decat cu o schimbare profunda la nivelul valorilor promovate de clasa politica.Daca ramanem ancorati in "viata de dinainte", caci "inainte era mai bine", rezultatul este unul singur: esecul rapid, crunt si fara drept de apel la nivel economic si social.