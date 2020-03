Merkel: Doua treimi din populatia Germaniei s-ar putea infecta cu coronavirus

Ziare.

com

Intr-o conferinta de presa extraordinara la Berlin, cancelara federala Angela Merkel a declarat miercuri ca 60-70 la suta din locuitorii Germaniei s-ar putea infecta cu noul coronavirus.Aceste cifre au fost mentionate cu ceva timp in urma de catre experti, precum virologul berlinez Christian Drosten. Inca nu se stie cat va dura pana cand va fi atinsa aceasta cota, a subliniat directorul Institutului de Virologie de la clinica universitara Charite din Berlin."Poate dura doi ani sau chiar mai mult", a spus Drosten. Se estimeaza ca 80 la suta dintre persoanele infectate vor avea simptome usoare ale bolii. Expertii asteapta ca intr-un an, un an si jumatate sa existe vaccinuri impotriva noului coronavirus.Cancelara Merkel a anuntat ca va exista o actiune coordonata la nivelul Uniunii Europene in combaterea crizei coronavirus si a facut apel la solidaritate.Liderii UE au mandatat Comisia Europeana sa-si intensifice eforturile in directia impiedicarii raspandirii coronavirusului si in contracararea efectelor economice. Va fi creat un fond de 25 de miliarde de euro pentru a reduce efectele crizei economice cauzate de coronavirus, a confirmat Angela Merkel.Germania nu va inchide frontierele din cauza raspandirii virusului. La nivel national, comitetul de urgenta al guvernului federal a anuntat ca politia va "intensifica din nou controalele, in special la granitele din sudul Germaniei".Comitetul, din care fac parte reprezentanti ai ministerelor de Interne si al Sanatatii, a sustinut, de asemenea, recomandarea facuta anterior de ministrul Sanatatii, Jens Spahn, de anulare a evenimentelor cu peste 1000 de participanti. Virusul Covid-19 continua sa se raspandeasca in Germania : peste 200 de cazuri noi de infectie au aparut in cele sase state federale cele mai afectate doar marti dupa-amiaza. Acest lucru rezulta din comunicarile autoritatilor din Renania de Nord-Vestfalia, Bavaria, Baden-Wurttemberg, Hessa, Saxonia Inferioara si Berlin, centralizate de Institutul Robert Koch.Pana miercuri la orele amiezii, in Germania au fost semnalate, in total, peste 1600 de cazuri. Tot miercuri a fost anuntat si al treilea caz de deces in urma imbolnavirii cu coronavirus in Germania. Este a doua victima din regiunea Heinsberg, unde s-au inregistrat primele si cele mai numeroase cazuri de infectare din landul federal Renania de Nord-Vestfalia.