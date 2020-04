Mesaj din avion pentru medicii din Timisoara: "Linia intai", alaturi de o inima (Video)

Ziare.

Un avion usor care purta un banner textul "LINIA INTAI", alaturi de o inimioara rosie, a zburat deasupra unor spitale din oras.Initiatorii sunt membri ai scolii de aviatie Aero West din Buzias."Dragii nostri, stim cu totii ca trecem printr-o perioada dificila, insa nu trebuie sa uitam ca in timp ce unii dintre noi stam acasa cu familia, alti eroi stau izolati de toti cei dragi, muncesc ore in sir, iar riscul la care se supun este de neimaginat. Noi, echipa Aero West, vrem sa multumim tuturor celor din linia intai. Speram sa aducem un strop de bucurie in inimile tuturor celor din prima linie si recunostinta in inimile noastre", au scris pe Facebook membrii echipei.Aparatul de zbor a survolat zona centrala, acolo unde se afla Spitalul Municipal Timisoara, apoi a ajuns si deasupra Spitalului Judetean Timisoara, potrivit Opinia Timisoarei.