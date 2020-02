Mesaje false au impanzit retelele de socializare: "rude de la SRI" sustin ca a ajuns coronavirusul la Bucuresti - reactia SRI

Ministerul Sanatatii: Nu exista cazuri confirmate in Romania

CNA cere presei mai multa responsabilitate, mai putin senzational

Aceste texte sunt scrise la persoana intai si, invariabil, invoca o ruda sau un prieten care lucreaza la SRI si i-a spus adevarul ca sa se poata pregati pentru eventuale masuri de carantina la nivel de oras sau granita.a cerut punctul de vedere al Serviciului Roman de Informatii legat de aceste mesaje."Noi am fost invitati de Comisia de Control asupra activitatii SRI astazi (marti, n.red.) sa spunem ce stim si mai e si CSAT maine (miercuri, n.red.), in care se va aborda acest subiect. Noi, pe atributiile noastre legale, sesizam anumite deficiente, anumite riscuri pe care le trecem in niste informari oficiale, cu statut strict secret, pe care le trimitem beneficiarilor nostri legali. Acesta este rolul nostru", a declarat, pentru, Ovidiu Marincea, purtatorul de cuvant al SRI.Legat de mesajele care circula pe Facebook si pe WhatsApp cu "ruda sau prietenul de la SRI" care spune ca exista deja coronavirus in Bucuresti, Ovidiu Marincea ne-a declarat: "Nu incurajam astfel de fake news-uri!".Beneficiarii informarilor SRI sunt, potrivit legii, presedintele Romaniei, premierul, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, ministrii, secretarii de stat sau alti functionari cu rang de secretar de stat. In plan local, primesc informari privind probleme aflate in competenta prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarul general al Capitalei.Aceasta nu este prima data cand institutii ale statului sunt invocate in mesaje anonime menite sa induca panica din diverse motive. S-a intamplat in trecut cu gripa sau cu fenomenele naturale, in special in iernile in care a nins mai mult cand, si atunci, oamenii erau sfatuiti de "rude" sau "prieteni" din sistem sa isi faca provizii si sa isi ia masuri de supravietuire.In ce priveste informatiile oficiale, pana marti 25 fabruarie inclusiv, Romania nu a inregistrat niciun caz confirmat de coronavirus.Ministrul Sanatatii Victor Costache a convocat, marti dimineata, o videoconferinta de urgenta cu reprezentantii directiilor de sanatate publica din teritoriu si municipiul Bucuresti cu privire la gestionarea modului de prevenire a infectiei COVID-19."La aceasta ora nu avem niciun caz cu infectie cu noul coronavirus in Romania. Asta se datoreaza si eforturilor dumneavoastra, ale personalului din teritoriu, care a implementat masurile decise de catre comitetul Ministerului Sanatatii inca de acum o luna.Va felicit pentru efortul depus si va solicit, in continuare, mobilizare generala, responsabilitate si profesionalism pentru gestionarea situatiei. Va rog sa informati populatia la nivel local despre ce inseamna acest nou tip de infectie si despre masurile de igiena care este necesar sa le urmeze. Fac un apel la calm", a anuntat Victor Costache.Legat de raspandirea de astfel de mesaje si informatii fara surse oficiale, CNA a transmis marti un comunicat in care cerea televiziunilor, in mod principal, sa se opreasca din difuzarea de mesaje alarmiste."In urma aparitiilor la unele posturi de televiziune a unor informatii alarmiste si insuficient verificate in legatura cu epidemia de coronavirus, Consiliul National al Audiovizualului, intrunit in sedinta publica din data de 25.02.2020, reaminteste radiodifuzorilor ca au obligatia de a trata cu rigoare si responsabilitate stirile si dezbaterile ce au legatura cu acest subiect.In acest sens, trebuie sa aiba prioritate pozitiile oficiale comunicate de autoritatile romane care gestioneaza aceasta situatie, scopul tuturor celor implicati fiind acela de a minimiza raspandirea acestui virus.Mentionam ca CNA, in calitatea sa de garant al interesului public, va monitoriza programele audiovizuale pentru modul in care vor fi transmise informatiile pe aceasta tema, abordarea bazata pe comunicari oficiale fiind singura in masura sa ajute cu adevarat populatia in astfel de cazuri", se arata in comunicatul CNA.