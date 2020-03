Mesajul emotionant al medicilor din Timisoara prin care vor sa-i convinga pe romani sa stea in case (Video)

LIVE

Initiativa apartine Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii, iar printre protagonistii clipului video se numara medicul primar boli infectioase Virgil Musta, precum si doctorii Cristian Oancea, Voichita Lazureanu si Ovidiu Fira-Mladinescu."Desi la Timisoara inregistram o situatie relativ buna, ca sa mentinem performanta si sa incurajam o tara intreaga, totodata sa ajutam la cercetarea unui tratament de succes, acum chiar avem nevoie de voi, oamenii de acasa.", a declarat medicul Virgil Musta, potrivit unui comunicat transmis vineriIn acelasi timp, medicul timisorean ii indeamna pe romanii care pot si vor sa faca donatii sa se implice in aceasta perioada dificila."Nevoile noastre, ale sistemului medical, in acest context grav, cu care nu ne-am mai confruntat pana acum, sunt uriase. Orice gest este apreciat si orice donatie conteaza in lupta pe care o ducem zi de zi. Suntem, literalmente, in ipostaza de a spune ca 'Impreuna putem salva vieti'. De aceea,Si, tinand cont ca vorbim de la Timisoara, daca anul acesta respectam toate indrumarile care ni se dau, anul viitor ne vom putea bucura impreuna de Timisoara, Capitala Culturala Europeana", a aratat doctorul de la Spitalul "Victor Babes".Prin acest demers, Asociatia Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii doreste sa transmita un mesaj de unitate la nivelul intregii comunitati si de solidaritate cu personalul medical angajat in lupta impotriva raspandirii coronavirusului."Pana vom trece de pandemie si vom putea iesi din nou in strada, focusul trebuie sa fie pe ce avem de facut acum. Trebuie sa vedem cum putem fi alaturi de comunitate, alaturi de medicii care lupta sa ne tina sanatosi. E un moment in care cultura sustine sanatatea, astfel incat sa ne putem bucura toti de 'Timisoara 2021'. De altfel, sloganul 'Timisoara 2021', respectiv 'Lumineaza orasul prin tine', este exact despre cum oamenii, cu puterea si cu energia lor, pot sa "lumineze".Iar gandurile noastre trebuie sa se indrepte acum catre oameni ca Virgil Musta, Cristian Oancea, Voichita Lazureanu, a intregului colectiv de la Spitalul "Victor Babes", dar nu numai. Reusita lor de astazi ne asigura noua o sansa maine", a declarat Horatiu Rada, presedintele Asociatiei Timisoara 2021 - Capitala Europeana a Culturii.Potrivit celui mai recent bilant al autoritatilor, dat publicitatii vineri, dintre cele 1.292 de persoane confirmate pozitiv, 115 au fost declarate vindecate si externate (53 la Timisoara,41 la Bucuresti, 7 la Iasi, 6la Craiova, 6 la Constanta si2 la Cluj).