Meteorologii avertizeaza ca prognozele vor fi tot mai inexacte din cauza pandemiei

Avioanele comerciale sunt o sursa importanta de masurare a vanturilor si temperaturilor globale, insa traficul aerian a scazut considerabil din cauza restrictiilor de calatorie si a reducerii drastice a numarului de pasageri."In anumite parti ale lumii, mai ales deasupra Europei,, au precizat intr-un comunicat reprezentantii OMM, al carei sediu se afla la Geneva.Desi calitatea prognozelor nu a avut deocamdata mult de suferit, "pe masura ce scaderea numarului de date obtinute prin observatii meteorologice realizate cu ajutorul avioanelor continua sa se manifeste si sa se extinda, putem sa ne asteptam la", a declarat Lars Peter Riishojgaard, specialist OMM in infrastructuri de masuratori meteorologice.In plus, aceeasi organizatie specializata a ONU a constatat oin tarile in curs de dezvoltare in cea de-a doua jumatate a lunii martie.OMM s-a declarat de asemenea ingrijorata de posibilitatea ca mentenanta satelitilor si a echipamentelor de observare terestre sa fie neglijata in perioada urmatoare daca numarul de cazuri de infectare cu noul coronavirus va continua sa creasca."Impacturile generate de schimbarile climatice si cresterea numarului de dezastre provocate de vreme vor continua", a avertizat Petteri Taalas, directorul OMM."De aceea, este esential ca guvernele sa fie atente la capacitatile lor nationale de observari meteorologice si de avertizare timpurie, in pofida crizei declansate de COVID-19", a adaugat el.