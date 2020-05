Metoda interesanta gasita de o scoala din China pentru ca elevii sa respecte distantarea sociala (Video)

Ziare.

com

Astfel, pe langa masti de protectie, copiilor li s-a cerut sa poarte palarii speciale, prevazute cu ceea ce arata a elice, care ii ajuta sa pastreze o distanta de cel putin 1 metru unii fata de ceilalti.Cele doua "elice" - sau aripi - evoca palariile purtate de oficialii dinastiei Song cu sute de ani in urma, se crede ca pentru a-i impiedica sa conspire intre ei la tribunal. Daca palariile originale erau realizate din bambus sau din metal, palariile elevilor sunt create din tuburi de carton sau baloane, de copiii insisi. Acestia le-au colorat si le-au decorat dupa gustul fiecaruia.South China Morning Post a publicat un clip cu elevii purtandu-si ingenioasele palarii in sala de clasa.Pe langa palarii, scoala din Hangzhou, unde invata elevi din clasele 1-3, a desenat pe jos semne in forma de amprente de talpi, pentru a le arata copiilor unde trebuie sa stea atunci cand se aliniaza pentru a intra la ore.China a inceput sa ridice o parte din restrictiile impuse ca urmare a izbucnirii pandemiei de COVID-19, in contextul in care cunoaste o scadere puternica a numarului de cazuri active.C.S.