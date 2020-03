Metrorex anunta ce masuri va lua pentru a limita raspandirea coronavirusului

Ziare.

Metrorex a anuntat masurile luate pe fondul raspandirii noului virus, pentru prevenirea si diminuarea riscurilor de contaminare in aglomeratie."In trenurile de metrou se va efectua un program suplimentar de dezinfectie a barelor de sustinere si a butoanelor de deschidere a usilor din interiorul acestora, cu produse autorizate de Ministerul Sanatatii", anunta reprezentantii Metrorex, printr-un comunicat de presa.Pentru a informa publicul calator, Metrorex va expune atat in statiile de metrou, cat si in trenuri, afise educative de prevenire a infectiei cu coronavirus. Afisele prezinta metode de protectie pe care orice calator trebuie sa le aplice, pentru siguranta lor si a celor din jur.Oficialii Metrorex ar trebui sa vina cu solutii ca sa nu existe aglomerarile de oameni la metrou la orele de varf, a solicitat duminica seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, in contextul raspandirii coronavirusului.