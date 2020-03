Mihai Sora, indemn la izolare: Stam cuminti in casa, da? Nu uitam sa-i incurajam pe cei mai tristi sau singuri

LIVE

"Buna dimineata, copii! Stam cuminti in casa, da? Citim, scriem, desenam, jucam sah, ascultam povesti si muzici, zburdam pe tableta si, din cand in cand, mai biciclim. Nu uitam, fireste, sa-i incurajam pe cei mai tristi sau singuri, sa ne rugam pentru ei. Pace si lumina tuturor", a scris, duminica dimineata, pe Facebook, filosoful Mihai Sora.Autoritatile recomanda tururor persoanelor sa stea mai mult in casa in aceasta perioada, sa evite aglomeratiile si iesirile care nu sunt absolut obligatorii. "Reducerea contactului intre persoane scade posibilitatea transmiterii virusului", a transmis Ministerul Afacerilor Interne.In Romania au fost confirmate pana acum 123 de cazuri de infectare cu coronavirus, iar 9 persoane au fost vindecate.