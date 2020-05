Mike Pompeo insista ca ar fi probe ca noul coronavirus a fost facut in laborator: China e cunoscuta ca infecteaza lumea

Ziare.

"Exista probe imense ca de acolo a plecat", a insistat secretarul american de stat intr-o declaratie acordata postului ABC, insa a refuzat sa spuna daca el crede ca virusul ar fi fost eliberat in mod intentionat de chinezi.Dar "China este cunoscuta pentru predilectia ei de a infecta lumea si de a folosi laboratoare care nu respecta normele", a tinut el sa adauge, afirmand in continuare ca "nu este prima data cand lumea este pusa in pericol de un virus provenit din laboratoarele chineze".Pe de alta parte, Mike Pompeo si-a exprimat regretul asupra lipsei cooperarii din partea autoritatilor chineze pentru a elucida originea pandemiei. "Ei continua sa impiedice accesul occidentalilor, al celor mai buni medici. Trebuie sa putem merge acolo. Inca nu avem esantioanele virusului de care avem nevoie", a argumentat seful diplomatiei americane.Declaratiile sale vin dupa ce presedintele Donald Trump a spus joi ca noul coronavirus provine din laboratorul de virusologie din Wuhan si a amenintat China cu noi taxe vamale.