Milano, in vremea coronavirusului

Locuri de parcare gratuite

Fara panica

Tensiuni intre nordul si sudul Italiei

Amenintarea recesiunii?

"Nu ne este teama"

Ziare.

com

Masurile drastice luate de autoritatile italiene pentru restrictionarea circulatiei si calatoriilor in nordul Italiei afecteaza aproape 30 de milioane de oameni - jumatate din intreaga populatie. Aproximativ 5.500 de scoli sunt inchise.Nu numai in "zonele rosii", care au fost puse in carantina in regiunile Lombardia si Veneto, ci in tot nordul tarii. Inchise au fost si universitatile. Autoritatile, unele fabrici, baruri si restaurante si-au trimis angajatii in concediu fortat. Turneele sportive si carnavalul au fost anulate. Traficul feroviar dintre Milano si Piacenza este in acest moment perturbat.La Milano, al doilea oras al Italiei ca marime, un important centru economic, multi oameni respecta apelul Guvernului de a ramane, pe cat posibil, acasa. Centrul metropolei este mult mai gol decat de obicei, iar metroul si autobuzele transporta mai putini calatori.Exista locuri de parcare gratuite - o raritate. In fata cunoscutei catedrale gotice, care este inchisa pe motiv de coronavirus, porumbeii sunt mai numerosi decat turistii."In mod normal, acest loc este plin de oameni", spune Sergio. Studentul din Milano poarta o masca de protectie respiratorie si isi face selfie-uri in fata Domului. "Fotografiile sunt pentru prietenii mei", spune baiatul aflat in vacanta fortata.Sergio ridica masca pentru a putea vorbi mai bine. In plus, recunoaste el, il mananca fata din pricina ei. Spune ca o poarta pentru ca este "un pic ingrijorat" de epidemia de coronavirus si a auzit ca masca il poate proteja.Mai presus de toate, Sergio este uimit de cresterea foarte rapida a numarul de infectii cu noua boala. Marti au fost raportate 280 de cazuri la nivel national, de zece ori mai multe decat in urma cu o saptamana.Seful autoritatii de protectie civila italiana, Angelo Borrelli, a declarat intr-o conferinta de presa ca, avand in vedere numarul persoanelor infectate, inca nu se poate vorbi cu adevarat despre o epidemie.El avertizeaza impotriva panicii, dar recomanda prudenta. Numarul relativ ridicat de cazuri are la baza si metodele de testare mai bune. Autoritatile tin situatia sub control, a garantat Borrelli la televizor.Intre timp, un prim caz de coronavirus a aparut si in sudul Italiei. Este vorba despre un pacient din Palermo, Sicilia, care a venit recent din Lombardia. Guvernele regionale din sud critica aceasta raspandire suplimentara a virusului si cer restrictii de calatorie pentru italienii din nord.In context, regiunea de sud a Basilicatei vrea sa puna in carantina toti studentii care provin din nordul Italiei. Autoritatile din Ischia (o insula situata in Marea Tireniana, in Golful Napoli) au anuntat ca turistilor din Lombardia si Veneto, unde numarul de infectii este deosebit de ridicat, le este interzis accesul pe insula.Multe guverne regionale se plang ca Executivul de la Roma, condus de premierul Giuseppe Conte, nu ar face suficient pentru gestionarea crizei, ba chiar ca ar provoca haos in tara.Conte a respins acuzatiile si a avertizat in legatura cu divizarea tarii intre "nordul contaminat si sudul curat". De asemenea, cel putin pentru moment, premierul italian refuza sa inchida granitele cu Franta sau Austria, masura pe care au solicitat-o populistii de dreapta.Masurile vizand limitarea infectiilor ar putea ramane in vigoare timp de saptamani intregi, prezic reprezentanti ai Guvernului central de la Roma. Aceasta ar fi o povara grea pentru economia italiana, crede economistul Lorenzo Codogno din metropola Milano.Potrivit primelor estimari, productia ar putea scadea cu 0,5 pana la 1 la suta in primele patru luni.Italia ar putea intra in recesiune, fiind nevoita sa contracteze datorii suplimentare. Asociatia hoteliera din Venetia avertizeaza deja ca multi calatori din Asia isi vor anula sederea in Italia.De asemenea, multe alte tari au emis avertismente de calatorie pentru nordul Italiei. "Acest lucru este un dezastru, in special pentru Venetia. In decembrie am avut inundatia si acum ne loveste coronavirusul", a declarat descumpanit un purtator de cuvant al asociatiei hoteliere.Aceste vesti rele ii infurie pe Annalisa si pe partenerul ei Rino, care au venit in fata Domului pentru a se convinge cu ochii lor de linistea ireala ce s-a asternut peste intreaga piata."Totul este de prisos!", se plange Annalisa. "Nu ne este frica. Coronavirusul nu este mai rau decat gripa normala din pricina careia mor mii de oameni", spune profesoara, care este in concediu pana saptamana viitoare din cauza inchiderii scolii ei.Partenerul ei, Rino, fost ofiter de politie, ranjeste: "Acesta este alarmism pur, intretinut in special de guvern si presa, inclusiv de catre presa dumneavoastra." Daca acest lucru continua, economia va avea foarte mult de suferit, presupune Annalisa.Annalisa si Rino fac in mod sfidator "semnul victoriei". Femeii i se par de-a dreptul bizare putinele persoane care umbla pe strazi cu masca de protectie respiratorie. "In tot orasul exista poate zece pacienti bolnavi de coronavirus. Cum sa ii intalnesc tocmai aici, in piata?", intreaba ea. "Nu ne lasam doborati!"