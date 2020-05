Miliarde de euro promise la teledonul organizat de Comisia Europeana pentru finantarea descoperirii unui vaccin

Ziare.

com

Comisia Europeana a dat lovitura de incepere a acestui "maraton online" la ora locala 15:00 (13:00 GMT) prin anuntarea unei contributii de un miliard de euro . Franta si Germania au ridicat apoi stacheta donatiilor la peste 2 miliarde de euro, cu contributii de 500 si, respectiv, 525 milioane de euro. La o ora de la lansarea conferintei, au fost promise peste 5 miliarde de euro, relateaza AFP si DPA.Italia a promis 140 de milioane de euro, Canada a anuntat o contributie de 850 de milioane de dolari, alaturi de o donatie de 500 de milioane de dolari de la Arabia Saudita, 388 de milioane de lire sterline de la Marea Britanie, 60 de milioane de dolari de la Israel si 1,3 milioane de dolari de la Africa de Sud.Totusi, noteaza DPA, nu se stie pentru moment cate dintre aceste angajamente de finantare reprezinta fonduri noi.Un vaccin este "cea mai buna sansa a noastra de a invinge virusul", a subliniat presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, organizatoare a acestui teledon.Pandemia a lovit deja 3,5 milioane de persoane, dintre care 1,5 milioane numai in Europa, si a provocat moartea a aproape 250.000 de oameni, dintre care 143.000 in Europa, potrivit unui bilant intocmit de AFP.S-au lansat apeluri de participare la teledon la guverne, filantropi, lideri de companii si celebritati. Circa 40 de tari si 20 de organizatii au raspuns la apelul Comisiei Europene.Din aceasta initiativa lipseste insa SUA. Presedintele Donald Trump este in conflict cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si si-a exprimat dorinta ca SUA sa dezvolte un vaccin pentru COVID-19 pana la sfarsitul anului."Fiecare pentru el reprezinta o eroare majora", a acuzat seful statului francez Emmanuel Macron. "Trebuie sa cooperam si nu sa ne facem concurenta", a intarit regele Abdullah al II-lea al Iordaniei.Strategia solitara a administratiei americane a provocat regrete. "Uniunea Europeana a raspuns favorabil unui apel la actiune globala. SUA au refuzat. Ei sunt cei care se izoleaza", si-a exprimat regretul un responsabil european."Dar cooperam foarte strans cu entitati americane foarte puternice, precum fundatia lui Bill si Melinda Gates, care au enorma putere financiara si multa influenta", a subliniat el."Nu suntem decat la inceputul acestui proces. Speram ca guvernul american se va alatura efortului comun", a conchis el."Va fi necesara de cinci ori aceasta suma (7,5 miliarde de euro - tinta teledonului) pentru a dezvolta si distribui vaccinul", a declarat secretarul general al ONU Antonio Guterres."Trebuie sa dezvoltam un vaccin, sa-l producem si sa-l distribuim in toate colturile lumii. Si trebuie sa-l facem disponibil la preturi abordabile", a pledat Ursula von der Leyen in apelul sau catre donatori.Prima consecinta a izolarii americane ar putea fi o accelerare a rivalitatilor in cursa pentru descoperirea unui vaccin."SUA spera sa castige razboiul vaccinului si sunt gata sa-si angajeze toate fortele in aceasta lupta", a declarat Isabelle Marchais intr-un comunicat publicat luni de Institutul Jacques Delors.Peste 100 de proiecte de cercetare sunt in prezent in derulare in lume, dintre care opt sunt deja in stadiul de teste clinice in SUA, China si Europa, a precizat Marchais."Date fiind mizele pandemiei actuale, unele companii, in special americane si chinezesti, sunt gata sa lanseze productia inainte de incheierea testelor clinice pentru a fi primele care comercializeaza vaccinul", a subliniat analista."Daca pierd lupta, europenii s-ar putea gasi intr-o situatie de slabiciune fata de americani si chinezi. Daca, dimpotriva, un vaccin este produs de Europa si in Europa ne putem imagina ca aceasta va fi prioritara, desi va fi in masura sa planifice o distributie in tarile terte", a explicat ea.Pe de alta parte, a insistat presedintele francez Emmanuel Macron, acest vaccin ar trebui sa fie un "bun public mondial".