Milioane de flori sunt distruse zilnic in Olanda, din cauza coronavirusului

Gramezi intregi de lalele, trandafiri, crizanteme si alte flori se acumuleaza de aproximativ o saptamana pe cea mai mare piata de flori din lume, care se vede fortata sa se debaraseze de o mare parte din productia sa din cauza muntelui de flori nevandute."Singura solutie este sa le distrugem", regreta Michel van Schie, purtator de cuvant la gigantul olandez din domeniul horticulturii Royal FloraHolland. "Piata de flori din Olanda exista de peste 100 de ani si este pentru prima data cand ne confruntam cu o astfel de criza", adauga Michel van Schie.Cooperativa Royal FloraHolland estimeaza ca intre 70% si 80% din productia totala de flori a Olandei este pe cale sa fie distrusa, in conditiile in care producatorii olandezi recurg la aceasta solutie in propriile lor pepiniere.Inchiderea pietelor si magazinelor si izolarea la domiciliu introdusa in mai multe tari din Europa au declansat consecinte dramatice pentru sectorul horticol olandez, apreciaza Prisca Kleijn, directorul Asociatiei regale a producatorilor de bulbi de flori (KAVB)."Avem Sarbatoarea Mamelor care se apropie si producatorii de lalele incep recoltatul in ianuarie si pana in lunile aprilie-mai. Deci suntem in plin sezon, cand ar trebui sa isi castige banii", a explicat Prisca Kleijn. Potrivit acesteia, criza sanitara a picat in cel mai prost moment al anului pentru producatorii de lalele din Olanda.KAVB incearca insa prin toate mijloacele sa ii ajute pe horticultori sa isi vanda la maxim productia, in special prin incurajarea consumatorilor sa cumpere flori si nu hartie igienica.