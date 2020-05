Militarii isi vor incheia misiunea de la spitalul din Deva, iar fostul manager se poate intoarce la post

Ziare.

"Prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, a transmis Consiliului Judetean Hunedoara o solicitare privind nominalizarea unei persoane care sa preia conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Deva, dupa data la care echipa militara de management isi va fi incheiat misiunea medicala. Astfel, prefectul judetului Hunedoara va abroga ordinul prin care doamna dr. Daniela Lidia Rosca a fost suspendata din functia de manager al spitalului din Deva", a transmis, luni, Prefectura Hunedoara, printr-un comunicat de presa.Potrivit precizarilor facute de Prefectura Hunedoara, echipa militara condusa de lt. col. dr. Constantin Vlase isi va incheia in scurt timp misiunea de a asigura conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Deva, in aceste conditii speciale."Decizia de a reveni la conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Deva a doamnei dr. Daniela Lidia Rosca revine conducerii Consiliului Judetean Hunedoara. In urma hotararii, prefectul judetului Hunedoara, Vasilica Poteca, va transmite Ministerului Sanatatii propunerea C.J.H. in vederea emiterii unui Ordin al ministrului Sanatatii de numire in aceasta functie a persoanei desemnate de Consiliul Judetean Hunedoara", a mai transmis Prefectura.Potrivit datelor centralizate de Directia de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara, sub conducerea militara, "situatia de la spitalul din Deva a fost stabilizata, iar managementul echipei de medici militari isi dovedeste in continuare eficienta, atat din punct de vedere al actului medical si administrativ cat si referitoare la coordonarea resurselor umane".O echipa din Ministerul Apararii Nationale, formata din patru militari - locotenent-colonel medic Constantin Vlase - manager, maior medic Bogdan-Ion Tambrea - director medical, locotenent-colonel Catalin Ciopei - ofiter de logistica si locotenent-colonel Sorin Vartolomei - ofiter de stat major, a preluat managementul medical si operational al Spitalului Judetean Deva, incepand cu data de 8 aprilie."Am avut un management care nu a facut fata si lipsa de autoritate a facut ca sa avem parte de demisii. In acest moment am instalat manager si director medical medici militari. Am avut o informare de la echipa pe care am trimis-o in urma cu patru zile, la Spitalul din Deva in acest moment nu exista circurite, iar daca exista nu sunt respectate", spunea ministrul Sanatatii in urma cu o luna.