Ministerul Apararii a inceput sa produca viziere de protectie

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii, vizierele realizate de catre SMFT si SMFA pe baza unor proiecte proprii vor asigura protectia personalului militar care actioneaza in sprijinul autoritatilor centrale si locale.Pana la acest moment au fost produse aproximativ 1.000 de viziere, urmand ca productia sa se ridice la 800 de bucati zilnic si sa continue pana la un total de aproximativ 20.000, arata MApN.De asemenea, o echipa de cadre didactice, cercetatori si ofiteri specialisti din cadrul Centrului de Excelenta in Robotica si Sisteme Autonome al ATM a modificat si adaptat un model de viziera de protectie, proiectat de firma PRUSA, care poate fi realizat din materiale consumabile, prin imprimare 3D.Primele viziere de acest tip au fost printate in academie si trimise personalului medical din Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" pentru a fi testate, in timp ce alte 70 urmeaza sa fie distribuite.Dispozitivele de protectie au fost avizate si autorizate de Centrul de Cercetare Stiintifica pentru Aparare CBRN si Ecologie din cadrul Agentiei de Cercetare pentru Tehnica si Tehnologii Militare, structura aflata in subordinea Departamentului pentru armamente, si de Centrul de Cercetari Stiintifice Medico-Militare, structura aflata in subordinea Directiei Medicale a MApN, precizeaza ministerul.