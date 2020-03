Ministerul Apararii anunta angajari temporare in sistemul medico-militar

LIVE

Potrivit sursei citate, angajarile temporare au loc in conformitate cu prevederile Decretului 195, din 16 martie 2020, privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in contextul eforturilor intreprinse de autoritatile publice pentru limitarea raspandirii noului coronavirus."Angajarile se vor face pentru o perioada de, conditiile generale si cele specifice posturilor care urmeaza a fi incadrate, punctele de contact, documentele necesare si termenele de trimitere a cererilor de angajare urmand a fi publicate de fiecare unitate medico-militara pe site-ul propriu si pe site-ul central al MApN", se precizeaza in comunicatul de presa.Oficialii MApN sustin ca in acest moment sunt disponibile functii de medici in diferite specialitati, precum, in spitalele militare, institutele si centrele medicale ale MApN din Bucuresti, Brasov, Craiova, Cluj-Napoca, Constanta, Galati, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara."Masurile intreprinse de MApN au rolul de a creste capacitatea de reactie si rezilienta a sistemului medico-militar, angajat cu forte si mijloace in efortul coordonat de Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta pentru prevenirea si limitarea efectelor COVID-19, precum si pentru realizarea managementului consecintelor, raportat la evolutia situatiei epidemiologice din tara", se mai arata in comunicatul MApN.