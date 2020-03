Ministerul Apararii le cere romanilor sa scoata drapelul pe geam: Trebuie sa aratam ca suntem puternici impreuna!

LIVE

Ziare.

com

"Dragi romani, acesta este un ORDIN DE CHEMARE LA SOLIDARITATE. In fiecare batalie prin care a trecut Romania, militarii au ramas uniti in spatele Drapelului. Este simbolul unitatii si curajului romanilor.Si in lupta cu #COVID-19, trebuie sa aratam ca suntem puternici impreuna! Afiseaza Drapelul Romaniei, oriunde te-ai afla! La fereastra, in masina, la locul de munca", indeamna ministerul pe reteaua sociala.De asemenea, MApN a creat un grup pe Facebook , numit "Romania, fii puternica!", unde de asemenea cetatenii sunt incurajati sa posteze mesaje de solidaritate."Arata ca intelegi, sprijini si aplici masurile de combatere a raspandirii infectiei. Arata recunostinta pentru cei aflati in linia intai in lupta cu coronavirusul.Impreuna instituim in Romania STAREA DE SOLIDARITATE!", se mai arata in mesajul publicat pe contul ministerului.A.D.