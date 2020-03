Ministerul Sanatatii are un stoc de 1.200 de teste pentru coronavirus, pana la finalul saptamanii

Ziare.

com

In cele sapte centre din tara (in Bucuresti, Cluj, Iasi, Timis, Constanta si Dolj) sunt peste 1.200 de teste, suficiente pana la sfarsitul saptamanii, cand vor sosi si celelalte teste care au fost deja comandate, anunta autoritatile.Comenzile urmeaza sa ajunga in spitalele de boli infectioase, incepand cu data de 11 martie 2020 si vor asigura necesarul pentru inca 30 de zile."In acest moment nu este pericolul de a ramane fara capacitate de diagnosticare a coronavirusului, mai ales ca Ministerul Apararii Nationale, prin Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Cantacuzino din Bucuresti a fost de acord sa contribuie la acest efort comun cu dotarile existente.Ca exemplu, in acest moment la Institutul National de Boli Infrectioase Prof. Matei Bals, exista in stoc 300 de teste, iar maine urmeaza sa ajunga si cealalte 3.000 comandate din timp", se arata intr-un comunicat de presa.