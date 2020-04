Ministerul Sanatatii: COVID-19 rezista pana la 3 zile, in functie de suprafata. Despre alimente nu sunt date

Ziare.

"Dupa ce aducem acasa produse ambalate in/din carton sau plastic este important sa ne spalam pe maini. Produsele in sine le putem sterge bine cu substante obisnuite de curatat in bucatarie sau le putem stoca intr-un loc ferit timp de 3 zile inainte de a le atinge din nou", a mai transmis Ministerul Sanatatii.Spre deosebire de alte epidemii (precum norovirusul sau hepatita A), transmiterea prin alimente nu este suspectata in cazul coronavirusului, arata institutia."De aceea este suficient sa spalam fructele si legumele inainte de a le consuma proaspete", a mai precizat Ministerul.Infomatiile se bazeaza pe un studiu publicat in New England Journal of Medicine in 17 martie 2020.Date din acest studiu v-am oferit si pe Ziare.com in urma cu doua saptamani: Noul coronavirus rezista cateva ore in aer si pana la 3 zile pe diverse suprafete