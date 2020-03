Ministerul Sanatatii va primi o donatie de tratament pentru COVID-19, pentru 8.000 de pacienti

LIVE

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Ministerul Sanatatii, donatia companiei biofarmaceutice AbbVie Romania se va realiza prin compania Ministerului Sanatatii, Unifarm SA, iar medicamentele vor fi distribuite in cele 10 spitale desemnate in prima linie de tratare a pacientilor, conform Planului Alb realizat de catre Ministerul Sanatatii.Acestea sunt:"Acest medicament, folosit prima data la Institutul National de Boli Infectioase-Matei Bals pentru tratarea pacientilor infectati cu Covid-19, este binevenit mai ales acum, in lupta contra cronometru pentru aprovizionarea spitalelor cu medicamente si materiale sanitare. Multumesc companiei AbbVie Romania pentru ajutorul acordat. Medicamentele vor ajunge imediat la spitalele din prima linie, acolo unde este mare nevoie de ele", a declarat ministrul Sanatatii, Victor Costache."Dorim sa ne alaturam demersurilor dumneavoastra sprijinind statul roman in lupta cu Covid-19 prin donarea acestui produs care poate fi folosit ca alternativa terapeutica in tratamentul pacientilor depistati cu Covid-19, conform protocoalelor medicale asa cum au fost acestea elaborate si implementate de catre societatile medicale de specialitate, in Romania.Dorim sa ne alaturam demersurilor dumneavoastra sprijinind statul roman in lupta cu Covid-19 prin donarea acestui produs care poate fi folosit ca alternativa terapeutica in tratamentul pacientilor depistati cu Covid-19, conform protocoalelor medicale asa cum au fost acestea elaborate si implementate de catre societatile medicale de specialitate, in Romania.Mentionez ca produsul este indicat pentru tratamentul adultilor, adolescentilor si copiilor infectati cu virusul imunodeficientei umane (HIV-1). Cu toate ca s-au constatat potentiale actiuni antivirale in cazul MERS/SARS, sunt necesare date clinice suplimentare care sa ateste eficacitatea produsului in tratamentul Covid-19.Evaluand resursele disponibile, in acest moment consideram ca AbbVie Romania poate sustine tratamentul unui numar de peste. In continuare AbbVie va face eforturile necesare pentru a sprijini autoritatile romane in incercarea de a limita raspandirea Covid-19", a declarat Jorge Ruiz Benecke, General Manager AbbVie Romania.