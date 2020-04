Ministrul Agriculturii: Toti cei care sunt sanatosi au responsabilitatea de a iesi la camp. Sa asiguram securitatea alimentara

Ziare.

com

"Fiecare palma de pamant trebuie lucrata! Toti cei care sunt sanatosi au acum responsabilitatea de a iesi la camp. S-ar putea ca in toamna sa consumam mai multe produse de-ale noastre decat din produsele din import daca criza se prelungeste. Sa ne asiguram ca producem la noi in tara macar atat cat sa asiguram securitatea alimentara a romanilor!", precizeaza ministrul Agriculturii.Acesta a mentionat, ulterior, ca anul acesta va fi unul greu pentru toata lumea si a subliniat ca problema producatorilor care stau cu marfa nevanduta este una care se repeta in fiecare an si afecteaza, in special, producatorii mici, divizati."Acest fenomen se intampla in fiecare an. Problema este in primul rand la cei mici care sunt divizati, care nu sunt asociati si care in unii ani nu reusesc sa isi vanda marfa desi au productii frumoase. Singura solutie pentru a-si vinde marfa la preturi competitive si de a-si procura inputuri la preturi foarte bune sunt cooperativele.Din fericire exista foarte multe cooperative in Romania. Au ramas foarte multi producatori mici in afara acestor cooperative din motive pe care nu le discut. Unii nu doresc sa intre in aceste cooperative. Anul acesta am facut apel la administratia pietelor sa lase pietele deschise, chiar daca unii primari au fost tentati sa inchida pietele, tocmai pentru ca cei mici care nu reusesc sa vanda prin cooperative sa reuseasca sa isi vanda marfa in piete. Am spus sa scoata afara toti samsarii si toti speculantii din piete sa incapa acesti producatori", a subliniat ministrul Agriculturii la Digi24.Mai mult, Adrian Oros considera ca piata este un loc mult mai sigur decat un magazin de colt de strada, in conditiile in care sunt respectate masurile dispuse de autoritati "In opinia mea, intr-o piata, majoritatea fiind semi-deschise, daca se respecta masurile dispuse de autoritati, se poate face comert mult mai sigur decat intr-un magazin de colt de strada de 10 metri patrati", a mai spus ministrul de resort.Oros a reamintit ca, tot in sprijinul micilor producatori de legume, a fost lansata o platforma online unde acestia vor putea completa cantitatile de legume disponibile, in vederea facilitarii unui dialog cu marile lanturi de retail."I-am indrumat pe retaileri sa cumpere de la acestia cantitatile de legume proaspete care sunt produse acum. Mai ales ca aveam informatii ca sunt probleme cu transportul la nivel international si ca unele sortimente care vin din import vor lipsi in aceasta perioada. I-am indemnat in mod repetat pe retaileri si le-am recomandat exact zonele legumicole si cantitatile si sortimentele sa mearga sa le ridice, sa le puna pe rafturi.Cu siguranta ca s-a schimbat comportamentul cumparatorilor, iar lumea cumpara mult mai putin decat pana acum. Avem stocuri la carne de pasare, de vita, la lactate, peste tot productia e mult mai mare decat cererea in aceasta perioada", a mai spus Adrian Oros.Cat priveste acei producatori mici care nu se descurca in mediul online, ministrul Agriculturii considera ca trebuie ajutati de autoritatile locale sau de asociatiile care ii reprezinta sa incarce datele pe platforma.El a subliniat, in context, ca legumicultorii au mai multe scheme de sprijin, printre care sprijinul cuplat vegetal, ajutorul national tranzitoriu si platile la hectar. Pe de alta parte, insa, Oros a precizat ca in vara anului trecut Ministerul Agriculturii a comunicat la Bruxelles sume mai mici pentru legumicultori, iar actuala conducere a institutiei a notificat Comisia Europeana pentru modificarea sumelor."Anul trecut, in august, s-au fixat plafoanele pentru sprijinul cuplat vegetal care se va da in aceasta luna. La 1 august, conducerea ministerului de atunci a comunicat sumele la Bruxelles. La legumicultura au schimbat suma diminuand mult ceea ce li se cuvenea legumicultorilor. Anul acesta am incercat sa facem o notificare la Bruxelles sa corectam acea eroare de anul trecut. Nu stiu daca vom reusi sa rezolvam aceasta inexactitate, aceasta balba de anul trecut.Mi-ar fi placut ca vehementa cu care este atacat acum ministerul, intr-o situatie de criza in care trebuie sa ne ocupam de toata lumea, sa fi fost anul trecut cand se putea corecta. Noi am notificat acum Comisia Europeana desi nu este un obicei, pentru ca toate modificarile se puteau face pana la sfarsitul anului. Am fi dorit sa fi fost sesizati macar in noiembrie cand am venit la minister. Cu siguranta, daca nu reusim sa modificam sumele, o sa gasim resurse de la bugetul national. Este o balba facuta in 1 august 2019", a aratat ministrul Agriculturii.