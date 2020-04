Ministrul Apararii anunta recrutarea unui epidemiolog militar renumit

Ziare.

com

"Am luat decizia de a-l aduce in echipa pe domnul doctor Florin Paul care, incepand de astazi, este consilierul meu in domeniul medical. Doctorul Florin Paul este general de brigada in retragere, medic epidemiolog ca formare, cu o cariera de peste 30 de ani in domeniul militar si o experienta de aproape 25 de ani, dobandita prin participarea la misiuni de mentinere a pacii si umanitare ale ONU in Africa, Europa si SUA", anunta Nicolae Ciuca.Ministrul a trecut in revista si cariera noului sau consilier pentru domeniul medical."In anul 1994, a participat la misiunea ONU in Somalia, indeplinind functia de sef al Departamentului de boli infectioase si tropicale in cadrul spitalului militar de campanie.In anul 1995 a participat, in calitate de, la misiunea UNAVEM III in. In anul 2005 a comandat echipa medicala romaneasca din Abu Graib care actiona in cadrul spitalului de campanie de langa, in misiunea IRAQI FREEDOM.Intre anii 2007-2010 a fostin cadrul Diviziei de suport logistic,In perioada 2010-2012 a fostla Biroul de sprijin al ONU pentru Misiunea Uniunii Africane in(UNSOA), 2012-2015 -la Forta Interimara a(UNIFIL), 2016-2018 a fostla Forta dina Uniunii Europene.A participat si la grupurile de lucru ale Comitetului sefilor serviciilor medicale ale armatelor membre, medical intelligence si CBRN - componenta biologica.A publicat, in tara si strainatate, in domeniul bolilor infectioase, epidemiologiei, protectiei medicale in medii in care sunt utilizate arme biologice, managementul crizelor si asistentei medicale.Experienta si expertiza domniei sale in domeniul epidemiologic reprezinta un suport carela furnizarea de recomandari care sa contribuie la prevenirea siIi multumesc pentru faptul ca a acceptat acest post si vreau sa subliniez, inca o data, ca sunt increzator in valoarea profesionala a domniei sale!", mai spune Nicolae Ciuca.