Ministrul Culturii din Franta s-a imbolnavit de COVID-19

Informatia a fost data de cabinetul sau, care a precizat ca are "o forma usoara" si ca se afla la domiciliul din Paris."Ministrul a fost testat iar rezultatul este pozitiv" dupa ce a manifestat "simptomele", a precizat cabinetul, precizand ca Franck Riester a petrecut mai mult zile saptamana trecuta la Adunarea nationala unde au fost confirmate mai multe cazuri.Potrivit unui comunicat al Adunarii Nationale, sapte cazuri au fost depistate pozitiv cu Covid-19, printre care 5 deputati si doi membri ai personalului. De altfel, trei persoane sunt in acest moment preluate de serviciile de sanatate in vederea testarii. Noua persoane testate au fost diagnosticate negativ.In Franta au fost confirmate 1.412 de cazuri, 25 decese si 66 de cazuri grave, conform Le Figaro.