Ministrul de Externe le cere romanilor aflati in China sa ia legatura cu ambasada: Patru vor fi repatriati cu ajutorul partenerilor europeni

"Noi am urmarit cu foarte mare atentie inca de la inceputul aparitiei acestei crize sanitare privind pneumonia virala, sau coronavirusul, evolutia evenimentelor, am emis doua alerte, doua atentionari de calatorie si am marit nivelul de alerta pentru calatoriile in China. De asemenea, am luat masuri prin intermediul ambasadei noastre la Beijing pentru a identifica cetateni romani, pe de o parte pe cei care se afla in provincia Hubei, deci in zona in care se produce cu cea mai mare intensitate aceasta criza si, in al doilea rand, cu privire la prezenta cetatenilor romani in China pentru a putea a lua masuri de sprijin, pentru eventuala repatriere daca ei o solicita.In ceea ce priveste cei patru cetateni romani care se afla in provincia Hubei,", a declarat ministrul Bogdan Aurescu, la Antena 3.Acesta a mai spus ca deocamdata nu se pune problema retragerii personalului diplomatic din China."Deocamdata, din informatiile pe care le primim de la ambasada Romaniei la Beijing, nu este inca momentul sau cazul sa apelam la o astfel de masura. Speram sa nu existe motiv sa facem acest lucru. In orice caz, ceea ce vreau in acest moment este sa(...)Stim ca aproximativ 800 de cetateni romani ar fi prezenti in China, in general, asta este estimarea ambasadei. (...) E important sa stim despre prezenta lor si unde se afla, ca sa putem sa intervenim atunci cand va fi nevoie. Speram sa nu fie necesar", a mai spus ministrul de Externe.