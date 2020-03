Ministrul de Interne anunta noi restrictii: Sunt masuri dure, cele mai dure din ultimii zeci de ani!

LIVE TEXT

Sunt masuri dure, poate cele mai dure luate in Romania in ultimii zeci de ani.

modificarile aduse prin Ordonanta Militara nr. 4

am clarificat cu privire la circulatia persoanelor peste 65 de ani

Am permis deplasarea persoanelor de peste 65 de ani si in intervalul 20:00-21:00

cei care nu respecta conditiile de izolare sau carantinare

Pentru transportatori

zona transportului aerian

pentru sistemul energetic

cetatenii care locuiesc in blocuri, in zone aglomerate

Pentru a ajuta medicii, personalul sanitar si nesanitar

preturile la energie electrica si termica, gaze naturale, apa si carburanti nu mai pot fi majorate peste nivelul practicat astazi

Pentru mass-media

zona transportului maritim

circulatia persoanelor intr-un grup mai mare de trei se aplica exclusiv circulatiei pietonale

Vorbeste secretarul de stat in MAI, Bogdan Despescu

amenzile se maresc - minim 2.000 de lei si max 20.000 de lei pentru persoane fizice, fata de 100 si 5.000 de lei, cat e in prezent.

se pot aplica si sanctiuni complementare

Vorbeste secretarul de stat Raed Arafat

orice pacient poate fi suspicionat chiar daca nu exista testarea, personalul medical sa se protejeze

Refuzul de internare al unui apcient care are nevoie cade sub incidenta penala

modul de detasare a personalului medical si auxiliar

modul in care inspectoratele vor coordona serviciile de ambulanta

Vorbeste iar Vela

El a anuntat ca vor fi plafonate preturile pentru energie, gaze, apa si combustibil la preturile de azi, 29 martie. Masuri dure sunt pentru personalul medical, care poate fi detasat catre spitalele de stat sau in alte judete, in functie de nevoile de personal aparute, fara a putea refuza. Totodata, spitalele sau medicii care refuza tratamentul, indiferent daca pacientii sunt confirmati pozitiv sau negativ cu coronavirus, vor fi sanctionati penal.Noi articole au fost adaugate pentru a lamuri sau a corecta masurile care vizau deplasarea cetatenilor. Astfel, in ce priveste interzicerea grupurilor mai mari de 3 persoane, Vela a precizat ca se refera exclusiv la pietoni.In ce-i priveste pe cei de peste 65 de ani, au fost luate masuri care sa le permita deplasarea la orice ora pentru tratamente medicale si le-a fost acordat un nou intervalul orar, seara, ca sa isi poata scoate de doua ori pe zi afara animalele de companie. Totodata, comerciantilor li se cere ca in intervalul alocat varstnicilor accesul in magazine sa fie prioritar pentru aceasta categorie.Oficialii au anuntat ca urmeaza sa fie adoptata si ordonanta care inaspreste amenzile pentru nerespectarea masurilor luate in stare de urgenta. Astfel, pentru persoane fizice, amenzile se maresc de la 100-5.000 de lei cat sunt in prezent, la 2.000 - 20.000.- Buna seara!- Suntem astazi in fata dvs, pentru a va prezenta principalele activitati desfasurate de structurile MAI pentru prevenirea raspandirii coronavirusului, dar si noi masuri pentru a creste gradul de protectie a cetatenilor.- Va asigur ca masurile se vor ridica sau relaxa atunci cand suntem convinsi ca s-a limitat raspandirea acestui cumplit virus.- Suntem in prima linie, suntem la datorie si va suntem alaturi prin tot ceea ce facem.- Putem reusi prin gesturi si un comportament corect, responsabil si sustinut. Ne aflam in fata unui examen greu cu totii, care se intinde pe o perioada necunoscuta, dar al carui final il putem stabili noi, daca realizam ca suntem o natiune unita si puternica.- Va rog sa-mi permiteti sa va prezint- Sunt cateva domenii la care am intervenit, unele noi si unele zone pe care le-am imbunatatit ca si administrare si gestionare.- In primul rand,un interval orar in care pot sa-si rezolve si problemele de natura medicala - tratamente oncologica, dializa - deplasari care se pot face prin mijloace proprii, ale familiilor, toate acestea facandu-se normal, si dupa ora 13:00, si inainte de ora 11:00.pentru a asigura nevoile animalelor de companie. Pentru iesirile in acest scop nu e nevoie de declaratie pe proprie raspundere.- Tot pentru persoanele de peste 65 de ani am clarificat conditiile in care pot fi sprijinite de operatorii economici care desfasoara activitati aprobate in ordonantele anterioare, cum ar fi vanzarea de produse alimentare sau sanitare, astfel incat- Am abordat si un alt domeniu, cu privire la. Am stabilit ca cei care sunt in izolare la domiciliu, identificati si verificati ca atare, daca incalca regulile izolarii, intra direct in carantina cu conditia in care obligatoriu vor suporta toate cheltuielile care implica aceasta carantinare.- Cei care nu respecta carantinarea si sunt identificati vor intra inca 14 zile in carantinare, evident suportand si ei cheltuielile.am stabilit: conducatorii auto care intra in tara, tot ce tine de tonaj mai mare de 3,4 tone, au 3 optiuni de a-si proteja familiile: fie angajatorul le asigura loc unde sa se izoleze intre curse, fie se izoleaza la domiciliu cu familia, fie autoritatile locale pun la dspozitie spatii la cerere pentru a asigura protectia familiilor lor, cu plata costurilor aferente.- Siar putea fi afectata si familiile pilotilor si echipajelor de zbor pot fi afectate, aceleasi conditii le aplicam si pilotilor de aeronave.- Am decis un articol. Am instituit masuri de izolare preventiva la locul de munca sau in locuri special identificate pentru personalul cu functii esentiale pentru buna functionare a sistemului energetic national.- Pentru a proteja, am stabilit in ART. 8 ca autoritatile administratiei publice locale vor monta dispozitive cu solutii dezinfectante la toate scarile si vor face actiuni de dezinsectie (sic!)., am stabilit ca autoritatile sa asigure spatii unde sa stea intre ture pentru impiedicarea raspandirii intre cadre medicale si familiile lor. Intra in vigoare din 31 martie.- Odata cu publicarea prezentei Ordonate Militare, in perioada starii de urgenta,. Aceste preturi pot sa scada in functie de cerere si oferta, in niciun caz majorate., mesajele de utilitate publica pot fi mediatizate si se vor adauga ca timp suplimentar spatiului alocat pentru publicitate, pentru a nu afecta veniturile si resursele financiare.- Urmatoarele doua articole se refera lasi o clarificare fata de ordonantele anterioare: transportul maritim, accesul navelor in porturi, inspectarea si operarea navelor se va efectua cu restrictii. E interzis accesul pilotilor sositi din zonele de risc, daca nu dispun de echipamente de protectie.- Si interdictia privind. Au fost intelese aceste prevederi in mai multe variante si, pentru a veni in sprijinul transportului public si al operatorilor privati, concret si clar, interdictia de a nu fi un grup mai mare de 3 persoane se aplica exclusiv circulatiei pietonale.- Dupa suspendarea curselor aeriene cu Italia, Franta, Germania si Spania, numarul celor care au intrat in Romania a scazut semnificativ. Ieri au intrat in tara 12.300 de cetateni romani.- De la intrarea in vigoare a Ordonantei Militare 3, au fost date amenzi celor care nu au respectat prevederile de 46 milioane de lei.- Am dispus structurilor sa efectueze aceste verificari pe intreg teritoriul, nu doar in puncte fixe.- Pana in prezent au fost intocmite peste 200 de dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor.- In 22-28 martie au fost efectuate 47.000 de curse de transport marfa in Romania, si 44.000 dinspre tara noastra catre alte state.- Peste 800 de persoane nu au respectat masura izolarii sau carantinarii.- Au fost verificate 3.300 de unitati comerciale.- Ordonanta de urgenta pentru majorarea pedepselor e pusa in transparenta:- In plus, la articolul referitor la sanctiuni se adauga altul care prevede ca: confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contraventie, suspendarea temporara a activitatii, refacerea unor amenajari.- Nu vom tolera nicio abatere. Nu dati curs si nu propagati informatii false.- Prezint datele de la ora 20:00 - au fost confirmate 1.815 cazuri in total, s-au vindecat 206 persoane, au decedat 43 de persoane. 770 de persoane sunt internate, la ATI 52 de persoane.- 20.074 de locuri carantinare exista. Sunt izolate 162.374.- Am emis 4 ordine. Primul, extrem de important, stabileste anumite reguli pentru internarea pacientilor. Ni s-a semnalat ca s-a intarziat cu internarea sau transferul din cauza lipsei testarii si am decis sa emitem un ordin care stabileste clar ca- Pacientul in stare critica se va interna la spitalul la care s-a prezentat sau la unul stabilit de DSP.. Atragem atentia managerilor si medicilor ca pacientii nu pot fi refuzati la tratament pe motiv ca nu exista confirmare sau infirmare ca sunt pozitivi sau negativi cu covid.- Al doilea ordin stabilestepe starea de urgenta. Incepand cu data prezentului ordin, personalul de specialitate, medical sau auxiliar, farmacisti, kinetoterapeuti pot fi detasati sau delegati la alte spitale publice cu deficit major de personal. Personalul nu poate refuza detasarea.- Detasarea sau delegarea in interiorul judetului se face prin ordin de prefect, la propunerea DSP. In alt judet, prin dispozitia secretarului de stat desemnat de Ministerul Sanatatii. Ministerul Sanatatii si CNAS vor stabili modul de plata si decontare.- Al treilea ordin este de fapt punerea in aplicare a prevederilor decretului prezidential privind starea de urgenta. Aici a fost clarificat. Inspectorul general din cadrul Inspectoratului de Urgenta poate emite ordine obligatorii si pentru serviciile de ambulanta.- Ultimul ordin e corelat cu ce multa lume a vazut ieri, unde i s-a prezentat presedintelui Romaniei, care intra sub coordonarea Ministerului Apararii.- Adresez multumirile noastre colegilor medici, asistenti, personalului auxiliar, ambulantierilor, pompierilor care lucreaza zi si noapte pe teren pentru ingrijirea pacientilor.- Le urez succes si multa sanatate si vom fi alaturi de ei si le vom asigura tot sprijinul necesar.- Dragi romani, fac un apel la ratiunea si disciplina fiecaruia dintre noi pentru a putea avea in cel mai scurt timp rezultate.- Trebuie sa intelegem ca lucrurile vor evolua favorabil doar daca facem ceea ce trebuie, ceea ce este permis si doar daca vom constientiza fiecare dintre noi ca starea de fapt e extrem de serioasa.- Vom reusi sa depasim cu bine doar daca realizam ca este o sarcina care revine fiecaruia dintre noi, fara exceptie.- Cu siguranta vom invinge si vom salva multe vieti daca respectam toate sfaturile, indicatiile si masurile anuntate de catre cei care sunt abilitati sa gestioneze aceasta criza. Textul Ordonantei Militare nr. 4 a fost postat, integral, pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne: