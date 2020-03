Primul efect dupa declararea starii de urgenta: Ministrul de Interne devine al doilea om in stat

Ziare.

com

Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, a explicat implicatiile declararii starii de urgenta si ce masuri ar mai putea fi luate incepand de luni."Ministrul de Interne devine practic al doilea om in stat si poate decreta mai multe masuri care sa ne ajute in contextul coronavirusului. Prin ordine si ordonante militare se poate inchide o institutie, limita un acces, anumite evacuari, anumite limitari de deplasare, anumite zone tip focare care pot fi legale.Ne ofera cadrul legal sa luam masuri pentru a elimina deplasarea celor izolati. Starea de urgenta este intermediara intre starea de alerta si de asediu. Da, efectiv, libertatea unor ordine si ordonante militare in contextul unor situatii deosebite", a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, Nelu Tataru, la Digi 24.Totodata, Tataru a mentionat ca se asteapta noi materiale sanitare ce ar urma sa vina de saptamana viitoare."Avem peste 2.700 de ventilatoare in tara in toate sectiile ATI. Am suplimentat prin ordonanta de urgenta acest tip de aparate. Asteptam inca 200 de aparate pentru a completa si suplimenta unde e nevoie. Avem nevoie de materiale sanitare, echipamente de protectie. Au venit primele 8.000 si vor mai veni urmatoarele 30 de mii saptamana viitoare", a adaugat Tataru.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va decreta, incepand de saptamana viitoare, stare de urgenta in Romania, ca urmare a efectelor pandemiei de coronavirus. Seful statului i-a rugat pe romani sa respecte masurile pentru a iesi cat mai repede din situatia asta.Anuntul a fost facut la Cotroceni dupa ce Guvernul Orban a fost reinscaunat azi de aceiasi parlamentari care l-au demis in urma cu o luna.C.S.