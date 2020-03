Ministrul de Interne recomanda institutiilor publice si private sa ia in calcul ca angajatii sa lucreze de acasa

Ziare.

"Se vor transmite circulare catre toate institutiile publice si private in vederea analizarii posibilitatii desfasurarii muncii la domiciliu pentru o parte din personal, in temeiul dispozitiilor art. 108, 110 din Legea 53/2003, Codul Muncii, coroborat cu art. 2 din Legea 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemunca, acolo unde este posibil", a spus Vela, la finalul sedintei Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.Totodata, autoritatile au decis inchiderea tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar, din 11 pana in 22 martie, cu posibilitatea prelungirii acestei masuri.In Romania, luni seara au fost confirmate inca doua cazuri de imbolnavire cu COVID-19, numarul total ajungand la 17.