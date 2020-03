Ministrul de Interne: Se interzice intrarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor straini si apatrizilor. Care sunt exceptiile

Exceptiile

Potrivit ordonantei militare prezentate de ministru, masura se aplica incepand de duminica, ora 22:00.Prin exceptie, este permisa intrarea pe teritoriul Romaniei a cetatenilor straini si apatrizilor care fac parte din urmatoarele categorii:a) Sunt membri de familie ai cetatenilor romani;b) Sunt membri de familie ai cetatenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori ai Confederatiei Elvetiene, cu rezidenta in Romania;c) Sunt persoane care poseda o viza de lunga sedere, un permis de sedere sau un document echivalent permisului de sedere eliberat de autoritatile romane potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritatile altor state, potrivit dreptului Uniunii Europene;d) Sunt persoane care se deplaseaza in interes profesional, dovedit prin viza, permis de sedere sau un alt document echivalent;e) Este personal diplomatic sau consular, personal al organizatiilor internationale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;f) Sunt pasageri in tranzit, inclusiv cei repatriati ca urmare a acordarii protectiei consulare;g) Sunt pasageri care calatoresc din motive imperative (medicale sau familiale);h) Sunt persoane care au nevoie de protectie internationala sau din alte motive umanitare.