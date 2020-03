Ministrul de Interne: Toti care vin in Romania din tari cu minimum 500 de cazuri de coronavirus intra in izolare

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT , declaratiile ministrului Marcel Vela:

ce inseamna contact apropiat al unui caz confirmat

persoana care locuieste in aceeasi gospodarie cu un pacient infectat cu covid-19, persoana care a avut contact fizic direct cu un cetatean infectat (strangere de mana neurmata imediat de igiena mainilor),

persoana care a avut contact direct neprotejat cu secretiile unei persoane infectate, persoana care a avut contact fata in fata, mai mult de 15 minute, cu o persoana infectata,

persoana care s-a aflat in aceeasi incapere cu un caz de covid-19 timp de minimum 15 minute, la mai putin de 2 m,

personal medical sau de laborator care nu poarta corect echipament de protectie

limitarea unor lucruri pe care pana acum am evitat sa le luam

instituirea izolarii la domiciliu, pentru 14 zile, pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc in Romania din tarile cu minimum 500 de cazuri confirmate, de azi de la 21:00

Ziare.

com

In legatura cu starea de urgenta, Vela a facut afirmatii precum "presupune pentru toti schimbarea modului de viata" sau ca aduce "un moment de frica si neintelegere", insa nici nu a explicat ce se va intampla de fapt. In schimb, a tinut sa precizeze ca a muncit toata noaptea la masurile pe care i le-a transmis lui Orban, ca premierul sa i le dea mai departe lui Iohannis, ca sa emita decretul.Vela a anuntat ca sambata seara a fost luata o masura pe care pana acum oficialii au evitat-o, si anume ca toate persoanele care intra pe teritoriul Romaniei din tari care au inregistrat mai mult de 500 de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus sa fie plasate automat in izolare la domiciliu. Masura intra in vigoare din aceasta seara, de la ora 21:00.O alta masura anuntata de ministrul de Interne este aceea ca inspectorii ITM vor face controale pentru a vedea daca se respecta masura decalarii programului. Nu este clar insa unde vor fi facute controalele, avand in vedere ca, la inceputul saptamanii cand a fost anuntata masura, ea a fost cu titlu de obligativitate doar pentru institutiile de stat, pentru mediul privat fiind doar o recomandare.Amintim ca sambata seara presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca saptamana ce incepe de maine Romania va declara stare de urgenta ca urmare a situatiei create de coronavirus. El nu a dat, insa, niciun fel de explicatie despre ce va inseamna asta pentru cetateni, astfel ca de atunci spatiul public s-a umplut de speculatii si secenarii dintre cele mai infricosatoare si catastrofale.Dintre lucrurile certe care se vor intampla dupa publicarea decretului in Monitorul Oficial este ca ministrul de Interne devine al doilea in stat . Romania nu avea oricum un sef la Senat.Ramane de vazut si cand va fi instaurata efectiv aceasta masura, avand in vedere ca, dupa ce presedintele emite decretul ce trebuie contrasemnat de premierul care momentan este in autoizolare, Parlamentul trebuie sa il aprobe in termen de 5 zile, iar presedintele Camerei Deputatilor Marcel Ciolacu tocmai a anuntat ieri ca Legislativul isi suspenda activitatea si va fi pus in functiune un sistem care sa le permita sa lucreze de acasa.- Buna ziua tuturor.- As incepe prin a multumi TVR si tuturor celorlalte posturi pentru preluarea acestei declaratii.- Dragi romani, asa cum ati aflat, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca la inceputul saptamanii se va decreta starea de urgenta.- Multe tari europene afectate de coronavirus deja au luat acesta masura.- De aseara am lucrat non-stop pentru a transmite astazi dlui premier nota de fundamentare ce va fi prezentata dlui presedinte in vederea emiterii decretului.- Instituirea presupune pentru toti schimbarea modului de viata dar, si un moment de frica si neintelegere.- Acest lucru este spre binele nostru al tuturor. Fac apel la calm si responsabilitate.- Starea de urgenta ne va permite sa lua cele mai potrivte masuri.- Este o masura care vine in sprijinul autoritatilor pentru a putea actiona in sprijinul cetatenilor.- E nevoie de colaborarea fiecaruia dintre dvs. Fiecare dintre noi poate contribui la reducerea riscului de propagare a virusului.- Va rog sa evitati: deplasarile care nu sunt absolut necesare, limitati contactul cu alte persoane, informati-va doar din surse oficiale, nu raspanditi informatii de la oameni inconstienti sau care au interese obscure, poate economice.- Tocmai pentru ca am luat masuri din timp, situatia e sub control.- Cu privire la masurile luate in Comitetul pentru Situatii de Urgenta, in sedinta de ieri a fost aprobat planul prin care am stabilit cateva criterii.- Pentru membrii echipelor de inteventie am facut recomandari astfel incat sa fie protejati in momentul in care intervin pentru a repara retelele de utilitati.- Am clarificat- O alta decizie importanta luata ieri a fost cu privire la: se aproba, ora intrarii in Romania pe cale aeriana sau rutiera.- Va asigur ca MAI are capacitatea de a gestiona orice problema aparuta.- Suntem o natiune puternica, haideti sa aratam impreuna acest lucru.