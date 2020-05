Ministrul Economiei: Nu mai vreau ca romanii sa cumpere masti cu 4, 5 sau 6 lei; pretul va fi in jurul a 2 lei

Ziare.

"Principala preocupare a Ministerului Economiei este ca in data de 15 mai, odata cu ridicarea Starii de urgenta si cu impunerea obligativitatii purtarii mastilor in spatiile inchise, in Romania sa se gaseasca aceste masti de protectie in retelele de retail, in farmacii, acolo unde oamenii pot sa le cumpere foarte usor.Mai mult decat atat, sa aiba un pret rezonabil. Ma voi tine si ma voi bate ca acest pret sa fie in jurul valorii de 2 lei, ca va fi 2,20, ca va fi 2,30 sau 2,50... sa fie cu 2 in fata. Nu mai vreau ca romanii sa-si cumpere masti cu 4, cu 5, cu 6 lei cum se mai gasesc in acest moment in anumite locatii. Asta a fost una dintre problemele importante care s-a discutat la Cotroceni. Ii asigur pe romani ca Ministerul Economiei va reusi sa-si atinga acest obiectiv", a spus Popescu, la Digi 24.In ceea ce priveste redeschiderea restaurantelor, teraselor, barurilor si cafenelelor, oficialul a mentionat ca o decizie in acest sens va fi luata in functie de evaluarea medicilor epidemiologi, dupa primele doua saptamani de la ridicarea Starii de urgenta."Hotelurile care s-au inchis singure din cauza lipsei de clienti se vor redeschide tocmai datorita faptului ca circulatia in interiorul localitatilor si circulatia intre localitati vor fi permise, pe motive bine intemeiate, cum ar fi serviciul. Asta inseamna ca va fi trafic de persoane intre localitati si atunci e normal ca sa avem hoteluri deschise.Despre restaurante, terase, cafenele si baruri eu spun ca ar trebui sa asteptam o evaluare dupa primele doua saptamani a medicilor epidemiologi sa vedem care este influenta acestor prime relaxari de masuri asupra acestei pandemii si daca lucrurile vor fi tinute sub control si oamenii vor intelege ca trebuie sa respecte masurile pe care Guvernul le va recomanda in aceasta stare de alerta, sunt convins cor vor urma si o serie de alte masuri. De exemplu, cred ca intr-o prima etapa s-ar putea deschide terasele, dar nu pot sa spun cu certitudine in momentul de fata, trebuie sa asteptam ce vor spune medicii daca, incepand cu data de 1 iunie sau 15 iunie, se vor deschide restaurantele, terasele, cafenelele, barurile etc.", a afirmat ministrul de resort.Citeste si Orban anunta ca masti gratuite vor primi doar cei aflati in pragul saraciei. Ceilalti si le vor cumpara