Ministrul Economiei: Nu va faceti stocuri, pentru ca nu vine razboiul

"Evident ca in momentul de fata populatia este panicata, este speriata si incearca sa faca stocuri cat mai mari, dar asta va duce la o risipa alimentara. Cei de la ONU au dreptate ca, pe termen mediu, daca vom face acest lucru vom ajunge intr-o criza alimentara. Ne gandim la acest lucru.Sunt convins ca si Ministerul Agriculturii va prezenta o situatie in viitoarele sedinte de Guvern vizavi de situatia din Romania, dar pana atunci cred ca ar trebui toti sa facem un apel la populatie: sa nu faca stocuri foarte mari, pentru ca nu vine razboiul, nu se intampla nimic, magazinele sunt acolo, se pot duce oricand sa isi cumpere. Nu vad de ce trebuie sa ne panicam sa facem stocuri pe 30 de zile.Putem sa mergem la cumparaturi indiferent de situatia care va fi. Aprovizionarea cu alimente este prioritara si in nicio tara nu a fost limitata aprovizionarea cu alimente. Dragi romani nu faceti stocuri supradimensionate, pentru ca nu este cazul", a spus Virgil Popescu, la Realitatea TV.Masurile de izolare la domiciliu si achizitiile de alimente determinate de panica pe fondul pandemiei de coronavirus ar putea stimula preturile mondiale la alimente, chiar daca exista o oferta suficienta de cereale si oleaginoase in principalele state exportatoare, a declarat un economist sef de la Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), citat de Reuters."Este nevoie doar de achizitii de panica din partea unor mari importatori pentru a da nastere unei crize", a apreciat economistul sef al FAO, Abdolreza Abbassian. "Nu este o problema legata de oferta ci o problema legata de modificarea comportamentului cu privire la securitatea alimentara. Ce se intampla in situatia in care angrosistii cred ca nu vor mai putea cumpara grau sau orez in lunile mai sau iunie? Aceasta ar putea duce la o criza globala de aprovizionare cu alimente", a subliniat Abbassian.Saptamana aceasta cotatiile futures la grau pe bursa de la Chicago au inregistrat o crestere de 6%, cel mai mare salt saptamanal inregistrat in ultimele noua luni, in timp ce preturile la orez in Thailanda, al doilea mare exportator mondial, au atins cel mai ridicat nivel de dupa luna august 2013, potrivit Reuters.Estimarile Departamentului american al Agriculturii (USDA) arata ca stocurile mondiale de grau la finele sezonului agricol care se incheie in luna iunie 2020 ar urma sa urca pana la 287,14 milioane tone, in crestere comparativ cu 277,57 milioane tone in perioada similara a anului trecut. De asemenea, stocurile mondiale de orez ar urma sa se majoreze pana la 182,3 milioane tone, comparativ cu 175,3 milioane tone in urma cu un an.