De la arme la sanitare: Romarm va produce masti de protectie langa Bucuresti

"Noi, Ministerul Economiei, prin Romarm, compania din industria de aparare, am luat decizia sa investim in aceasta industrie care trebuie sa fie strategica, de productie de echipamente de materiale esentiale, cum le spun eu si vom avea aceeasi productie, tot incepand cu 15 aprilie,. Romarm, langa Bucuresti, o sa fie. Acum se amenajeaza o hala la Dragomiresti a Romarmului si acolo vom produce aceste masti", a declarat ministrul la RFI Romania Virgil Popescu a adaugat ca exista mai multe firme care vor sa produca materiale de protectie, insa el atrage atentia sa se depuna foarte mare atentie in producerea combinezoanelor, pentru ca acestea trebuie sa fie din materiale agreate."Avem companii care doresc sa produca combinezoane in acest moment. Tot la acea companie din Maramures se produc in acest moment 1.000 de combinezoane zilnic. Mai avem cereri de la companii din Iasi, din Tg. Neamt, din Moldova, in general, acolo unde sunt foarte multe fabrici de confectii, care doresc sa faca acest lucru. In schimb, doresc sa le atrag foarte serios atentia: nu ne putem juca cu partea de combinezoane.Acele combinezoane trebuie sa fie dintr-un material agreat, pentru ca sunt imbracate de medici, de personalul medical care sunt in prima linie si trebuie sa respecte absolut toate cerintele, astfel incat virusul sa nu patrunda prin ele. In intampinarea acestor companii care doresc sa produca, prin Ordonanta militara nr. 4, am acreditat laboratoarele armatei, Ministerului Apararii Nationale, sa certifice materialele si practic, incepand de astazi, ministrul Apararii o sa-mi trimita exact puncte de contact pentru fiecare institut, in asa fel incat oamenii sa stie unde trebuie sa apeleze, unde trebuie sa trimita mostrele pentru materiale", a spus el.