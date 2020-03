Ministrul Educatiei anunta ca scolile raman inchise pana dupa Paste

Ziare.

com

"Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a scolilor, dar in perioada de stare de urgenta scolile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem scolile inchise.", a declarat Anisie pentru Hotnews.ro Pastele ortodox se sarbatoreste anul acesta pe 19 aprilie, iar elevii aveau programata vacanta de primavara in perioada 4 - 21 aprilie.Autoritatile au inchis scolile si gradinitele si au suspendat cursurile universitare fata in fata pana la sfarsitul lunii martie, in prima faza, pentru a evita raspandirea imbolnavirilor, cu posibilitatea de a prelungi aceasta masura, in functie de evolutia situatiei.Masuri similare au fost luate in mai multe tari europene.Elevii care se pregatesc pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat pot urmari de luni cursurile de Telescoala organizate de TVR in contextul inchiderii scolilor din cauza noului coronavirus.