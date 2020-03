Ministrul Educatiei anunta un parteneriat cu TVR pentru filmarea cursurilor. Orban: Vreti sa le cresteti audienta?

Ziare.

Asta in conditiile in care scolile se vor inchide incepand de miercuri , pana in 22 martie, urmand ca masura sa fie prelungita, daca situatia o va impune."Am luat deja masura de a se tine cursurile online. Am avut o intalnire pentru a stabili un parteneriat cu Televiziunea Romana. de maine incep inregistrarile cursurilor", a spus Anisie.In replica, premierul Ludovic Orban a intrebat-o daca vrea sa creasca audienta TVR si a informat-o ca elevii urmaresc mai mult mediul online, decat televiziunile."Vreti sa cresteti audienta la TVR? Copiii se uita in online, nu la televiziuni", i-a spus Orban.Ulterior, ministrul Educatiei a precizat ca aceasta ar fi una dintre variante, nu cea finala, si ca se mai cauta solutii pentru ca elevii sa nu fie afectati de inchiderea scolilor.Totusi, o nota transmisa marti de MEC catre inspectoratele scolare, citata de Agerpres, arata ca Ministerul Educatiei si Cercetarii, in parteneriat cu Televiziunea Romana, va realiza cursuri pentru toate nivelurile de invatamant, cu prioritate pentru elevii claselor a VIII-a si a XII-a/XIII-a, pentru a asigura "continuitatea pregatirii" in vederea sustinerii examenelor nationale.MEC reitereaza ca incurajeaza realizarea de cursuri suport pentru elevi asistate de tehnologie. Cadrele didactice pot mentine in aceasta perioada legatura cu elevii prin orice alte mijloace tehnice de comunicare, indica ministerul."Aceste demersuri nu se substituie cursurilor din unitatile de invatamant preuniversitar, rolul lor fiind de a crea un cadru educational in aceasta perioada", explica MEC. Alte trei persoane au fost depistate pozitiv cu COVID-19, bilantul total al imbolnavirilor ajungand astfel, in Romania, la 28.Potrivit comunicarii oficiale, testele au fost pozitive in cazul a trei pacienti din Timis, Caras-Severin si Hunedoara.Doar marti, 11 cazuri au fost confirmate in Romania, dintre care opt doar in Bucuresti.