Ministrul Educatiei: Nu exista motivul inchiderii scolilor

"Parintii sunt indreptatiti sa puna intrebari. Insa trebuie sa nu intram in panica, pentru ca, la momentul acesta, nu exista decat patru cazuri confirmate, patru cazuri de elevi care au fost diagnosticati cu coronavirus.Doi dintre ei deja s-au vindecat, au fost trimisi de la spital acasa. Am luat masura inchiderii unitatii de invatamant in care acestia isi desfasurau cursurile. Deci, la momentul acesta,", a declarat Monica Anisie, la Antena3, citata de Mediafax.De asemenea, ministrul a mai spus ca tot astazi urma sa aiba o videoconferinta, de la ora 10:00, cu inspectorii scolari generali "pentru a discuta problemele din teritoriu si a ma asigura ca in fiecare unitate exista sapun, dezinfectant"."In aceasta dimineata (luni dimineata- n.red.) am o videoconferinta cu inspectorii scolari generali tocmai pentru a discuta problemele din teritoriu si a ma asigura ca in fiecare unitate de invatamant exista sapun, dezinfectant, adica masurile de preventie sa fie luate, pentru ca pana la urma, chiar daca inchidem astazi scolile, copiii tot vor circula prin oras, deci nu pot sta inchisi in casa.Noi, ca sistem de educatie, trebuie sa ii educam si in spiritul preventiei, sa ii asiguram pe parinti ca le spunem copiilor cum anume trebuie sa se fereasca de o astfel de situatie in care s-ar putea imbolnavi", a mai spus ministrul.Declaratiile Monicai Anisie vin in conditiile in care primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a facut - tot luni - un apel la membrii Comitetului pentru Situatii de Urgenta sa ia decizia de a inchide scolile si gradinitele din Capitala.Firea a convocat, luni dimineata, un comandament de urgenta, avand in vedere cresterea numarului de cazuri de coronavirus din Romania, dar si confirmarea a doua imbolnaviri in Bucuresti.Referitor la inchiderea scolilor din Capitala, primarul a precizat ca nu poate lua decizia, dar a facut apel la decidenti - Comitetul pentru Situatii de Urgenta - sa ia aceasta hotarare.Precizam ca o noua sedinta a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta va avea loc chiar astazi, la ora 16:00, si se va decide daca vor fi inchise toate scolile din Romania in contextul cazurilor noi de coronavirus.De altfel, Consiliul National al Elevilor si Asociatia Elevilor din Constanta au cerut ministrului Educatiei suspendarea cursurilor , timp de doua saptamani, pentru a preveni raspandirea coronavirusului in tara.