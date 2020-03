Ministrul Sanatatii anunta noi masuri pentru pregatirea spitatelor - se vor limita internarile

Ziare.

"Centrul Operational ne va furniza situatia la zi toate informatiile utile si vitale pentru stabilirea masurilor corecte pentru fazele epidemice in care ne aflam. Vom cunoaste stocurile de medicamente, echipamente medicale si dezinfectanti existente la nivel national in spitale, numarul cadrelor medicale implicate in actiunile pe care le derulam pentru limitarea raspandirii infectiei, numarul paturilor libere in sectiile de boli infectioase si ATI, astfel incat sa putem actiona coordonat", a declarat ministrul Victor Costache care a fost in aceasta dimineata in Centrul de Coordonare si a sustinut o videoconferinta cu cei implicati.Ministrul Costache a prezentat Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor, in contextul actual COVID-19.Astfel, in perioada urmatoare,in raport cu gradul de ocupare al paturilor (inclusiv paturi ATI) si evolutia epidemiologica locala. In functie de dinamica situatiei se va putea decide chiar interzicerea internarilor programate.Spitalele vor raporta zilnic in sistemul electronic centralizat al Centrului de coordonare situatia ocuparii paturilor. Aceasta masura se impune atat pentru a asigura capacitatea de preluare a cazurilor de catre spitale, cat si pentru gestonarea corecta si eficienta a resurselor materiale si umane.Se va asigura o comunicare publica adecvata pentru ca, in aceasta perioada, publicul sa se adreseze spitalelor doar pentru situatii de urgenta. Se urmareste evitarea aglomerarilor in unitatile sanitare.De asemenea, s-a stabilit o retea suport pentru spitalele de boli infectioase. Astfel, in functie de contagiozitatea cazurilor non-coronavirus se vor stabili spitalele de suport, in care sa fie transferati pacienti din Spitalul de Boli Infectioase. Intr-o prima faza, se recomanda ca spitalele de suport sa nu fie reprezentate de spitalele importante de urgenta din zona, care pot asigura asistenta medicala pentru celelalte urgente medico-chirurgicale. Pot fi incluse in reteaua de Spitale de suport si spitale din alte judete preponderent cele cu Sectii de Boli Infectioase, precum si spitalele din alte retele, decat ale Ministerului Sanatatii (Ministerul Transporturilor, Ministerul Apararii Nationale, Spitale Private).In Planul ministerului mai sunt prevazute si masuri pentru cazul extinderii crizei si depasirii capacitatii Spitalelor de Boli Infectioase, dar si reglementari cu privire la utilizarea echipamentelor de protectie.