Ministrul Sanatatii da asigurari ca avem echipamente pentru toate spitalele COVID

Ziare.

com

"A fost o cantitate mai mare de echipamente, materiale sanitare si kit-uri de testare care s-au situat intr-o marja pe care am avut sa o avem in toate spitalele din Romania, avand in vedere ca lipsa s-a resimtit,In acest moment putem spune caIn acest momentLa nivelul spitalelor, avem in acest moment si pentru ele cantitati de materiale pentru a fi pregatiti pentru eventualele cazuri suspecte sau pentru cazurile care in acest moment sunt in izolare, asteptand un rezultat", a declarat Nelu Tataru, care s-a aflat joi intr-o vizita la Unifarm.Reprezentantii Unifarm spun ca, urmand ca alte transporturi sa soseasca in perioada urmatoare, in Romania.. Marfurile vin in mod continuu si pleaca in mod continuu spre spitale, au venit foarte multe masti cu trei pliuri, masti FFP2, combinezoane, manusi din latex, botosei, halate, cam tot ce au cerut spitalele.Mai avem inca 12 transporturi aeriene si cel putin sase transporturi terestre pana la jumatatea lunii mai, care urmeaza sa vina, am achizitionat inclusiv trei spitale modulare de campanie care au venit in Romania pentru MApN si Ministerul Sanatatii, spitale care au rolul de a separa fluxurile de bolnavi infectati cu covid de bolnavii din fluxurile normale. Incercam sa facem cat mai repede distributia spre spitale", a declaratSecretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a explicat ca in Romania testarea pentru Covid 19 se face cu aparate PCR Real Time, dar ca"In Romania facem testarea prin recomandarea OMS prin aparate PCR Real Time. S-a lucrat cu expertii la cresterea capacitatii de testare, s-au analizat echipamentele de PCR din Romania. Este un proces laborios, motiv pentru care pregatirea echipelor dureaza. Ca sa pregatesti o echipa de la zero poate dura de la cateva saptamani, la doua luni.Peste 15 de aparate sunt in Romania, insa nu toate fi folosite pentru testarea Covid. Acum trei saptamani se faceau 500-600 de teste, in ultimele 24 de ore s-au facut peste 3000 de teste", a explicat Baciu.