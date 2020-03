Ministrul Sanatatii, despre Covid-19: Nu e o boala foarte complicata, dar consuma multe resurse

LIVE

"Spitalele din tara sunt organizate in trei faze, scopul este de a nu amesteca pacientii cu Covid 19, cu pacientii critici de pe terapiile intensive din marile spitale. Am organizat trei faze de spitalizare. In prina faza sunt Institutele de Boli Infectioase unde avem in acest moment pregatite 120 de paturi de terapie intensiva si 2.230 de paturi in spitalizare normala pentru formele medii si usoare.Strategia noastra este sa spitalizam toate cazurile pentru inceput, pentru a evita difuzia acestei maladii in populatie. Este important de a reusi sa avem o curba plata a imbolnavirii si a nu depasi acest parg de ruptura a oricarui sistem medical", a declarat Costache la Digi24, joi seara.Ministrul a adaugat ca principiul este "sa fim cu un pas inaintea bolii"."In momentul de fata avem 277 de pacienti confrmati la nivelul Romaniei si aceasta este distributia pe judet si este usor de inteles cu aceasta faza unu, 120 de paturi de terapie intensiva si 2.200 de paturi de spitalizare continua facem fata cu usurinta in faza unu. Odata ce faza unu va fi depasita vom ajunge la spitale de faza a doua care sunt spitale de pneumologie si se adauga, de la o saptamana la alta, spitale pe care le pregatim si le golim pentru Covid 19.Principiul este sa fim cu un pas inaintea bolii si sa nu repetam din greselile unor tari mari din Europa care au amescetcat pacienti Covid 19 cu pacienti critici din sectiile de terapie intensiva si a ajuns la aceasta explozie a deceselor in populatia fragila", a declarat Costache.Victor Costache a mai spus ca numarul paturilor de terapie intensiva ar putea creste."In momentul de fata am putea avea peste 2.000 de paturi de terapie intensiva, dar urmeaza cresterea progresiva a acestui numar, pe baza achizitiilor care le-am facut de ventilatoare. Se lucreaza si pe achizitiile Bancii Mondiale, pe fondurile proprii ale Ministerului Sanatatii si pe achizita centralizata a Comisiei Europene. Sper sa avem inca o mie de ventilatoare suplimentare care se vor adauga in saptamanile viitoare, resurselor care le-am pregatit", a declarat ministrul.Costache a precizat ca a sosit deja primul transport de materiale din Turcia."Astazi a ajuns primul transport din Turcia, saptamana asta, 2 milioane de masti si aproximativ 50.000 de combinezoane care vor fi distribuite spitaleor din faza unu. Echipamentele mai complexe vor fi alocate spitalelor din faza unu si aici, dupa cum vedeti, in fiecare spital stim exact ce paturi sunt, cate ventilatoare, cate monitoare de functii vitale, cate injectomate si cantiattea de echipament de protectie.In Bucuresti stam bine si din acest transport vor fi privilegiate cele doua spitale. Nu este o boala foarte complicata, dar este o boala care consuma foarte multe resurse logistice, trebuie sa avem in permanenta foarte mult echipament si foarte multe materiale sanitare, foarte multe echipamente si sa evitam aceasta imbolnavire rapida a populatiei din Romania", spune Victor Costache.In ceea ce priveste locurile de carantina, autoritatile identifica hoteluri care ar putea oferi cazare."Cu spatiile de carantina este o lupta contra - cronometru pe care o duc colegii de la MAI, in fiecare zi se identifica hoteluri suplimentare, tot mai multe dintre ele vor deveni spatii de carantina. Nu sunt rechizitionate, se achita pentru fiecare persoana aflata in carantina", a mai precizat ministrul Sanatatii.