Ministrul Sanatatii din Olanda a lesinat din cauza oboselii, la o dezbatere despre coronavirus (Video)

Dank voor al jullie steun voor zojuist. Ik had last van een flauwte door oververmoeidheid en intensieve weken. Inmiddels gaat het weer beter. Ik ga nu naar huis om vanavond uit te rusten, zodat ik morgen weer aan de slag kan om de #coronacrisis zo goed mogelijk te bestrijden. - Bruno Bruins (@bruno_bruins) March 18, 2020

LIVE

Ziare.

com

Bruno Bruins - unul dintre ministrii pe care Olanda se bazeaza pentru a depasi criza provocata de pandemie - se afla in dupa-amiaza zilei de miercuri intr-o sala a Parlamentului tarii sale, la o dezbatere despre Covid-19, transmite Politico.eu La un moment dat, in timpul discutiilor, ministrul s-a prabusit. Din imagini pare ca s-a si lovit de pupitrul din fata sa.Imediat mai multi colegi s-au grabit sa il ajute sa se ridice. Bruno Bruins s-a ridicat, a baut un pahar cu apa si a parasit sala.Ulterior, intr-un mesaj pe Twitter, a transmis ca a lesinat din cauza oboselii. Bruins a spus ca a lucrat intens in ultimele saptamani, ca se va odihni pentru restul serii de miercuri, iar joi va reveni la treaba.Momentan, coronavirusul evolueaza agresiv in Olanda. Cele mai recente raportari arata ca de marti pana miercuri s-au confirmat nu mai putin de 346 de imbolnaviri.Numarul total al celor care au luat noul coronavirus a ajuns la 2.051. Iar 58 dintre bolnavi au murit.