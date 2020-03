Ministrul Sanatatii explica cele trei faze de lupta cu virusul: Suntem mult sub linia rosie, sub capacitatea de explozie a sistemului sanitar

LIVE

Ziare.

com

De asemenea, Costache a spus ca in faza a treia, in care spera sa nu ajungem, se vor monta spitale mobile in Capitala."Ceea ce vrem, prim masurile de preventie pe care le luam, cu oprirea zborurilor, reducerea traficului, blocarea activitatilor sociale, este sa ramanem mult sub acest prag rosu.Noi acum suntem mult sub capacitatea de explozie a sistemului sanitar. Dar, de aceea, suntem proactivi si acesta este punctul forte al Guvernului Orban, echipa de ministri a fost proactiva, a luat masuri foarte dure, de tipul celor luate in China si avem inca un numar mic de pacienti, dar care se distribuie uniform pe teritoriul Romaniei deoarece a fost acest aflux de cetateni care s-au intors in Romania, 90 la suta din cazuri au fost cazuri de import", a declarat Costache, marti seara, la Antena3.Ministrul spune ca strategia este una de tip militar si cuprinde trei faze."Strategia de lupta este una de tip militar, este o batalie logistica si reusim impreuna sa organizam baza de date. Acum avem tot ce ne trebuie pentru spitalele de faza unu, toate spitalele de boli infectioase din tara. Sunt primele care primesc pacienti si avem acolo o capacitate de absorbtie de 2.200 de pacienti.Invom trece pe spitalele de faza doi, se adauga institutele de pneumologie cu inca vreo cateva mii de paturi.Lase adauga spitalele de urgenta si cele universitare. La faza a treia sper sa nu ajungem", spune Costache.Ministrul Sanatatii a mai explicat ca, la faza a treia, in cazul in care se va ajunge la aceasta, in Bucuresti vor fi montate spitale mobile."La nivelul Bucurestiului vom veni cu solutii intermediare, cu spitale mobile. Trebuie sa concentram expertiza, nu putem sa punem spitalul mobil in camp, identificam amplasamente in proximitatea spitalelor de boli infectioase.Trebuie sa fim cu un pas inaintea bolii. Aceste spitale sunt o structura tip container - cort, folosita pe teatrele militare foarte mult", a mai explicat ministrul.In Romania au fost confirmate 217 cazuri de infectare cu coronavirus.