Ministrul Sanatatii face ancheta in cazul tinerei de 20 de ani decedate din cauza COVID-19

"Am discutat, este o pacienta din (orasul - n.red.) Murgeni, judetul Vaslui, care pe langa obezitate avea ca patologie un retard mintal. Ramane ca si ancheta sa vedem daca a existat undeva un caz princeps sau e un caz princeps intr-o ancheta epidemiologica care a fost gresit gestionata si tratata tarziu. Ramane sa avem fiecare caz in parte ca si evaluare", a spus ministrul Sanatatii.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, s-a aflat sambata la Iasi pentru a verifica si analiza impreuna cu autoritatile administrative si medicale evolutia situatiei generate de pandemia de coronavirus. O vizita similara a fost efectuata in cursul diminetii la Vaslui.