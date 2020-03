Ministrul Sanatatii: La Suceava, sunt peste 1.000 de purtatori ai virusului care circula liber prin oras

Ziare.

"La Suceava a fost o transmitere comunitara accelerata, accentuata si pe fondul multor persoane infectate, cat si pe fondul unor necolerari sau erori atat medicale, cat si ale managementului local, cat si al unor anchete epidemiologice care nu si-au gasit finalul, avand in vedere ca majoritatea dintre cei care trebuiau sa faca aceste anchete sau din cei care tratau au fost afectati.La Suceava, am gasit o Directie de Sanatate Publica fara personal, incat a trebuit sa aducem personal nou din clinicile universitare din Iasi si am reinceput aceste anchete epidemiologice, am refacut echipele la Unitatile de Primire a Urgentelor si am solicitat ca tot ce inseamna deces, chiar daca nu au nicio legatura, sa fie testat, de aceea, avem atat de multe rezultate pozitive, fiindca toti cei care erau intr-o stare grava sau erau deja decedati, am solicitat sa avem testari si rezultatul a venit astazi (luni seara - n.red), de aceea, l-am raportat astazi", a declarat Nelu Tataru la Digi24.Tataru spune ca multe decese au fost la Suceava, dupa ce a plecat el din acest oras si ca sunt peste 1.000 de persoane, purtatori ai virusului, care circula liber, de aceea, a fost luata masura carantinarii."Multe decese au fost dupa ce am plecat, dar am solicitat sa ii testam pe toti. Managerul a gresit o parte din ce s-a intamplat acolo, avem si persoane care nu au respectat niste izolari, au umblat liberi.Si in acest moment consideram ca sunt peste 1.000 de persoane care sunt purtatori si circula liber prin Suceava, de aceea, si masura carantinarii", a explicat Tataru.Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, carantinarea orasului Suceava, unde se afla 593 de cazuri de infectare cu coronavirus. De asemenea, sunt in carantina 8 comune din zona limitrofa.