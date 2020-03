Ministrul Sanatatii: Nu exista cineva sa fie la adapost de acest virus. In 10 zile vom sti cand va fi varful

LIVE

"Cred ca vom putea raspunde intr-o saptamana - 10 zile la aceasta intrebare, este foarte important sa analizam evolutia in zilele ce urmeaza ca sa facem o predictie in acest sens. Sunt masuri pre-spital, de a reduce masurile de limitare sociala si in acelasi timp, intarim spitale pentru a creste capacitatea de primire pentru pacientii Covid 19.Toti acesti pacienti sunt deja stransi intr-o baza de date prospectiva si care spital raporteaza intr-o baza de date prospectiva care este pe un server la STS unde avem acces si sunt trecute. Este foarte important sa stim toate detaliile medicale, ancheta epidemiologica, toate datele personale si ce tratament a beneficiat fiecare tratament. Si ati vazut, in Timisoara se prefera un anumit tip de tratament, in Bucuresti sunt deja doua scheme terapeutice si o data la doua zile, specialistii nostri se intalnesc intr-o videoconferinta pentru a unifromiza aceste practici", a declarat Costache la Digi24.Ministrul a adaugat ca toate categoriile de varste pot fi afectate de coronavirus.Acest lucru s-a intamplat si in Europa si in China. Deci nu exista un grup de varsta care sa fie protejat de acest virus", a precizat Victor Costache.Potrivit acestuia, aflux de calatori din toate tarile din Europa care se intorc este contraproductiv."Ceea ce ste contraproductiv este acest aflux de calatori din toate tarile din Europa care se intorc. Cifrele nu sunt foarte clare deoarece au intrat prin toate punctele de frontiera. Este din ce in ce mai greu sa calatoresti in aceasta perioada. Din cele 277 de cazuri, peste 80 la suta sunt cazuri de import si ceilalti sunt contacti ai cazurilor de import", a declarat Victor Costache la Digi24, joi seara.