Ministrul Sanatatii spune ca avem circa 4.000 de locuri de carantina pentru eventuale cazuri de coronavirus

"Avem la dispozitie undeva in jur de 4.000 de locuri de carantina la nivel national - o cifra confortabila avand in vedere situatia in care ne aflam. Locurile de spitalizare sunt in jur de 2.500 de paturi in toate sectiile si spitalele de boli infectioase din Romania, iar din acestea, 95 sunt paturi de terapie intensiva", a spus Costache.Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat ca este vorba despre "4.172 de locuri in 125 de locatii, aflate in 121 de localitati din 40 de judete".Pe de alta parte, Costache a declarat ca, in momentul de fata, sunt izolate la domiciliu aproximativ 1.000 de persoane.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a adaugat ca in Bucuresti se afla in carantina doua persoane sosite din Wuhan si sase venite din Japonia, de pe vasul Diamond Princess. El a mentionat ca acestea nu prezinta simptome.De asemenea, in judetul Dolj, se afla in carantina opt persoane sosite din zona Lodi. In Galati alte trei persoane au fost introduse in carantina duminica seara.